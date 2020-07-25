Как кировский фермер односельчан из городов вернул

Еще каких-то десять лет назад Александр Кочкин и представить себе не мог, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством и станет фермером. Диплом о высшем образовании, свой бизнес… Но однажды все круто изменилось, и он вернулся в свой родной поселок Демьяново, о чем ни разу не пожалел. На сегодня возглавляемая им «Экоферма ДемьяНово» - одно из передовых сельхозпроизводств в Подосиновском районе Кировской области, а его молочные продукты многие по праву называют региональным брендом.

«ПРОСТО СМОТРЕТЬ НА ЭТО НЕ МОГ»

А ведь всего этого могло и не быть. Развал Союза больно ударил по российской глубинке, и эти места не стали исключением - старый колхоз доживал последние дни, инфраструктура обветшала, и люди потянулись в города. И тогда его отца попросили возглавить хозяйство, не дать тому окончательно погибнуть.

- Несмотря на то что у отца к тому времени был лесной бизнес, тянуть сельхозку ему было тяжело, - вспоминает Александр Кочкин. - Просто смотреть на это я не мог, вот и решил вернуться в деревню, помочь родителям. И сам не заметил, как втянулся в это дело!

Для начала Кочкины приобрели несколько буренок, плотно решив заняться молоком, и каждый день отправляли бочку с ним в район. Однако вскоре пришло понимание того, что это не лучший вариант сбыта, и Александр, к тому времени возглавивший новое хозяйство, засел за изучение всевозможного молочного оборудования, чтобы перейти к переработке молока.

Александр Кочкин

ПОСТРОИЛИ СВОЮ СЫРОВАРНЮ

Линейка продуктов от «Экофермы ДемьяНово» потихоньку расширялась: появились сметана, ряженка, кефиры, творог и йогурты. Но фермеру все равно этого было мало.

- Самый идеальный продукт из молока - сыр! - говорит глава хозяйства. - Тонна молока превращается всего в 100 килограммов продукта с долгим сроком реализации.

Тем временем государство начало разворачиваться лицом к сельскому хозяйству. Любой сыровар расскажет - стоит только увлечься этим, как уже не остановиться, все время хочется расширять производство, а на это нужны немалые средства. И помощь от страны пришлась весьма кстати.

- В 2016 году мы получили от государства 18 миллионов рублей по программе поддержки семейных животноводческих ферм, - радуется Александр Кочкин. - Дополнительно вложили в проект более 12 миллионов собственных средств и построили новую ферму и пункт по переработке молока. И в 2018-м открыли новую ферму на 200 голов и сыроварню. Это действительно нечто новое, особенно для нашей русской глубинки. Кроме того, нас неоднократно выручал Россельхозбанк, отделение которого находится в нашем отдаленном районе. Когда для работы нам понадобился грузовик, а собственных средств не хватало, Россельхозбанк быстро и оперативно выдал нам кредит.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ГЛУБИНКИ

Особая гордость Александра в том, что благодаря этому проекту они смогли вдвое увеличить количество рабочих мест, сегодня в хозяйстве трудятся более 20 человек, в основном молодых, из местных жителей. Мало того, после запуска сыроварни четверо вернулись в родные деревни! Все они переобучились, и теперь это настоящие специалисты, знающие и любящие свое дело.

Александр Кочкин

А в прошлом году «Экоферма ДемьяНово» вышла на рынки Кирова, Котласа, Коряжмы и Великого Устюга, открыв более 100 торговых точек, и со сбытом проблем не возникло. Городской житель успел соскучиться по вкусной и, главное, натуральной еде, и порой спрос даже превосходит предложение.

- Мы неплохо раскрутили свои молоко, йогурты, кефир, - говорит Александр Кочкин. - Если раньше делали сыр, потому что не могли реализовать молоко, то сейчас нам просто не хватает молока для производства сыра. Маленькие сыроварни - это круто! В советское время строили гигантские комбинаты, которые выпускали ширпотреб. Понятно, что тогда стояла задача накормить людей. Сегодня же мы должны говорить про индивидуальность продукта, ведь на каждой сыроварне вкус отличается. Делать уникальный сыр для наших неповторимых покупателей, ценителей - вот в чем фишка этого бизнеса. Да и кисломолочная продукция идет на ура.

И молодой фермер в этом году снова намерен претендовать на новые гранты от государства. Планов-то громадье - молока, чтобы удовлетворить спрос, уже не хватает, и с помощью этих денег он собирается расширить производство, построить новый коровник, реконструировать пункт переработки и автоматизировать процессы на ферме. А значит, появятся новые рабочие места для жителей глубинки.