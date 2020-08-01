«Обезоружил!»: Тренер Андрея Малахова оголился ради Анны Калашниковой

В студии, декорированной в готическом стиле, звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова снимает клип на новый хит «Обезоружил».

Прибывшие на съемку фотографы сразу почувствовали неладное: вместо привычной голливудской улыбки красавица сверкает вампирскими клыками.

Режиссер Ирина Глебова придумала для ролика романтичную историю, как Дракула (кровопийцу сыграл Никита Джигурда) пытается выдать замуж свою единственную дочь (Анну Калашникову).

Мол, доченька, тебе уже 300 лет, засиделась в девках, устроим смотр женихов.

И вся местная нечисть слетается на вампирский бал. Рядом с Дракулой-Джигурдой его верная спутница в манящем латексе. В «женщину-кошку» перевоплотилась модель и блогер Диана Рудакова.

Рядом с Дракулой-Джигурдой его верная спутница в манящем латексе.Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди женихов не только маги и монстры всех мастей, но и такие атлеты, как «Мистер Олимпия-2019» Александр Прогрессов. Кстати, Александр не только играет мускулами на конкурсах, он еще и тренер Андрея Малахова. Под руководством Прогрессова «король телеэфира» недавно скинул более 10 кило и теперь легко может провести эфир с крымского пляжа.

А пока на съемках пришлось оголиться его спортивному наставнику Александру Прогрессову. Анна попросила «Мистера Олимпия» не скромничать в кадре, а если уж и раздеться, то до набедренной повязки.

Это обстоятельство не скрылось от глаз реального бойфренда Калашниковой, который, как обещает певица, появится в финальных кадрах клипа.

-Никто и не думал ревновать. Мы доверяем друг другу, - поделилась с kp.ru певица.-Помимо «Мистера Олимпии» в клипе снялся мой бывший жених Прохор Шаляпин со своей давней подругой Аллой Пеняевой, крестный моего сына Андрей Ковалев, Пьер Нарцисс, а так же один из самых модных тиктотеров «Человек-паук». В него моя вампирша как раз и влюбится, - рассказала артистка.