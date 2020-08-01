Открытие границы с Абхазией и возобновление рейсов в Швейцарию: что нужно знать туристам

Август - пик сезона отпусков, и в 2020 году он с первого дня подтверждает этот статус. В субботу, 1 августа, из России полетели самолеты в Стамбул и Лондон - впервые после четырехмесячного перерыва, связанного с пандемией.

И в тот же день, 1 августа, Оперативный штаб принял решения, открывающие новые возможности для путешественников.

АБХАЗИЯ: ОТКРЫТА ГРАНИЦА

С 1 августа открывается государственная граница России с Абхазией, сообщает Оперштаб: "Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов".

Граница сухопутная, самолеты в Абхазию не летают. Ближайший к границе российский аэропорт - Сочи, именно через него обычно и добираются туристы на абхазские курорты. Страна безвизовая, приехать туда можно по внутреннему российскому паспорту.

Пока непонятно, на каких условиях российские отпускники смогут отдохнуть в Гаграх или Сухуме - нужны ли будут справки о тестах на COVID-2019 или другие документы. На данный момент всем иностранцам для заселения в отели Абхазии необходимо предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанного максимум за 72 часа. Есть шанс, что для россиян введут другие правила. Но не факт.

Есть и ещё один нюанс: президент Абхазии Аслан Бжания недавно продлил ограничения на пересечение российско-абхазской границы до 4 августа. Возможно, теперь будет принято новое решение, и границу откроют и с абхазской стороны тоже. Но если и нет, 4 августа совсем скоро.

Туроператоры считают, что открытие Абхазии на пике пляжного сезона очень кстати. Это позволит разгрузить курорты Краснодарского края, где сейчас ажиотаж - несмотря на начавшиеся полеты в Турцию.

- Отдых там дешевле, чем в Краснодарском крае. И есть качественные отели уровня 4*, - рассказала "КП" PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

Абхазия ждет отдыхающихФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ШВЕЙЦАРИЯ: ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ АВИАСООБЩЕНИЕ. НО С КАРАНТИНОМ

С 15 августа возобновляется между Россией и Швейцарией. Самолеты будут летать пока только по маршруту Москва - Женева (до коронавируса были и в Цюрих). И лишь в раз неделю, говорится в решении Оперштаба.

Важный момент: прибывающим в Швейцарию гражданам России необходимо пройти 10-дневный карантин. Во всяком случае, сейчас правила такие. Возможно, после 15 августа они изменятся.

Швейцария входит в Шенген, для путешествия необходима виза. Страна красивая, с множеством достопримечательностей. У россиян популярны прежде всего горные курорты в Альпах, а также отдых на термальных источниках.

В Оперштабе продолжают рассматривать расширение списка направлений для возобновления международного авиасообщения.