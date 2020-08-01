Что Кокорин натворит в «Спартаке»? Тюрьма, шампанское в Монако и странные фото с Мамаевым уже были

Александр Кокорин - в «Спартаке». Официально об этом должны были объявить 1 августа, но из-за смерти мамы другого спартаковского форварда презентацию Кокорина в красно- белой форме отложили до 3 августа. При этом бывший заключенный мог оказаться в половине клубов российской Премьер-лиги, но неожиданно перешел в клуб Леонида Федуна.

Есть доводы «за» и «против» этого трансфера. Но кажется, в этой сделке было больше эмоций, чем холодного расчета.

Почему Кокорин так всем нужен

Почему всем так нужен недавно вышедший из тюрьмы нападающий? Почему вокруг него такой ажиотаж? Почему все наперегонки несут ему контракты на сотни миллионов рублей в год и предлагают одну из самых больших зарплат в нашем спорте?

Есть несколько причин, почему «Спартак» может радоваться трансферу:

- Урвали самый лакомый кусок на рынке свободных агентов. Если бы у Кокорина не закончился контракт с "Зенитом", он бы стоил миллионов 10 евро, а может и больше.

- Лимит на легионеров. В новым сезоне он будет еще жестче – «8+17». Российских игроков приличного уровня на рынке очень мало. Кокорин выделяется среди всех.

- Кокорин – действительно один из самых талантливых футболистов России за последнее десятилетие. И Хиддинк, и Адвокат, и Черчесов, да и вообще почти все тренеры выделяли его.

- Есть надежда, что Кокорин повзрослел и возьмется за ум. У него остался последний шанс в карьере на что-то значимое.

Так что клубы понимали, за что сражаются.

Есть надежда, что Кокорин повзрослел и возьмется за ум.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не факт, что для «Спартака» эта сделка - удача

Но, возможно, для владельца «Спартака» приобретение Кокорина - в том числе и личная история. Федун очень зол на «Зенит». Он считает, что питерский клуб имеет отношение к «судейскому заговору» против «Спартака», и называет соперников «дутым чемпионом». Забрать Кокорина назло «Зениту» - это в стиле спартаковского босса.

Но есть несколько моментов, превращающих эту сделку в риск.

- Да, Кокорин – талантливый форвард, но к своим 29 годам ни разу не был лучшим бомбардиром Премьер-лиги, и вообще ни разу не признавался игроком года.

- У Кокорина вообще все очень плохо с полноценными титулами. Есть Кубок России 2016 года, и неполноценное чемпионство 2019-го – когда «Зенит» получал медали, Кокорин сидел в СИЗО.

- Кокорину 29 лет. Это много. Его не продашь через пару лет с прибылью. Это не инвестиция, траты на него не вернешь.

- У Кокорина были серьезные травмы. После них футболисты не начинают играть лучше.

- Атака в «Спартаке» перенасыщена. Соболев, Понсе, Ларссон, а так же Бакаев и Тиль. Теперь еще и Кокорин. Все игроки дорогие, с большим контрактами – конкуренция просто безумная.

Павел Мамаев и Александр Кокорин в зале судаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А самое главное, Кокорин – магнит для неприятностей. Даже до тюрьмы вокруг него было слишком много скандалов. И «усы», показанные Черчесову, и шампанское в Монако после провала сборной, постоянная раздражающие болельщиков демонстрация роскошной жизни и очень странные нетрадиционные фото с другом-Мамаевым в ванной.

Так что Кокорин – это информационная бомба со сломанным механизмом. Никто не знает, когда она рванет. Все только надеются, что порох мог со временем отсыреть, и все обойдется.