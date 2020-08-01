2020-08-01T21:21:38+03:00
Звезды

Премьера комедии «Хэппи-энд»: Фото с первой премьеры после снятия режима изоляции в Москве

В кинотеатре «Иллюзион» светская публика пришла посмотреть новый фильм сразу, как только это стало возможно
Константин ГЛЫБА
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Звезды пришли на премьеру комедии «Хэппи-энд»Звезды пришли на премьеру комедии «Хэппи-энд»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изможденная пандемией коронавируса страна — и Москва в частности — изголодалась по массовым мероприятиям. На улице — солнце, от лета остался всего месяц, поэтому народу хочется гулять, плясать, пить шампанское и развлекаться. Такая возможность постепенно возвращается. Оживают кинотеатры. И 1 августа в легендарном «Иллюзионе» на Котельнической набережной состоялась премьера комедии Евгения Шелякина «Хэппи-энд» — истории непростой адаптации русского туриста, пожилого дедушки Ксенофонта, который внезапно очутился в Таиланде и попал на работу в местный отель. Главную роль в картине, спродюсированной Василием Соловьевым, сыграл сын советского актера Арчила Гомиашвили — Михаил Гомиашвили. Мероприятие посетили многие популярные артисты.

Хэппи-энд - трейлер.

Некогда спортивный комментатор, а теперь продюсер Василий Соловьев пришел вместе с женой Татьяной Зинченко и детьми.

Некогда спортивный комментатор, а теперь продюсер Василий Соловьев пришел вместе с женой Татьяной Зинченко и детьми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некогда спортивный комментатор, а теперь продюсер Василий Соловьев пришел вместе с женой Татьяной Зинченко и детьми.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Актриса Ирина Безрукова изолировалась ото всех. И это правильно! Условия стерильности на премьере, конечно, были соблюдены — согласно требованиям Роспотребнадзора: персонал регулярно проверял температуру и не снимает маски с перчатками, все контактные поверхности дезинфицируются каждый час, рассаживают зрителей на социальной дистанции, а после сеанса проведут обязательное проветривание.

Актриса Ирина Безрукова изолировалась ото всех. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Ирина Безрукова изолировалась ото всех.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокат комедии «Хэппи-энд» с 1 августа начался в кинотеатрах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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