Звезды-десантники: Федор Добронравов хотел "набить" парашютиста, а Александр Пятков до сих пор считает командующего ВДВ крестным отцом

«Любимый сват Иван Будько», а иначе Федора Добронравова зрители и не называют, было дело, прыгал с парашютом. Срочную Добронравов служил в артиллерийском полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Азербайджане. Крылатая гвардия - мечта детства. Романтика, однако. Добронравов даже хотел "набить" татуировку десантника, выпрыгивающего из самолета. Но что-то его остановило.

«Парень я был крепкий: занимался боксом, баскетболом, прыжками в воду. И самое главное, благодаря ДОСААФ имел три прыжка с парашютом. Словом, серьёзно готовился к службе в ВДВ, куда и был изначально приписан военкоматом ещё в 16 лет», - рассказал Добронравов в одном из интервью. Правда из-за ладной фигуры и высокого роста его чуть не забрали в Кремлевский полк. Он схитрил и не вышел на построение кремлёвцев. Но когда на сборном пункте появились «покупатели» от ВДВ, прибежал на построение и стоял первым в строю». Вот так он попал в ВДВ. И ни разу об этом не пожалел. Хотя служба была нелёгкая: учения и прыжки в горной местности, был командиром орудия Д-30, уволился в запас сержантом. После армии, как часто бывает с «дембелями», сразу женился.

Актер Александр Пятков (справа) в фильме «В зоне особого внимания»Фото: кадр из фильма

Актер Александр Пятков считает, что российской крылатой пехоте нет равных в мире. Он тоже послужил в ВДВ. В одном из интервью признался, что день рождения десантных войск – это и его день рождения как гражданина и как актера. А Василий Маргелов, командующий ВДВ СССР, - его крестный отец. «Он прямо со службы отправил меня на съемки фильма «В зоне особого внимания», сюжет которого рассказывает об учениях десантников», - вспоминает Пятков. В этом фильме он сыграл бесстрашного капитана Зуева.

Ходит байка, что после первого прыжка с парашютом Пятков написал песню (Вот первый пошёл и я вместе с ним. Иду, как и все, и я не один. Сирена взревела и с криком: "Ура!" Я в синее небо упал навсегда…), которую теперь называет неофициальным маршем десантных войск. За что командовавший ВДВ генерал Шпак вручил будущему актеру часы со своей руки.

Звезда фильма «Горько!» Ян Цапник (слева) тоже послужил в воздушно-десантных войсках - в спецразведке.Фото: кадр из фильма

Звезда фильма «Горько!» Ян Цапник тоже послужил в воздушно-десантных войсках - в спецразведке. В питерскую Театральную академию он впервые пришел в голубом берете.

Кстати, в одном из эпизодов «Горько!» Цапник (он сыграл папу главной героини) появляется на свадьбе у дочери в тельняшке и голубом берете, дарит «приглашенной звезде» Сергею Светлакову кольцо от парашюта и поет с ним гимн десантников «Синева». По этой сцене легко представить, как обычно проходит день десантника – с пьянкой, выяснением отношений и мордобоем. Именно эту традицию Ян Цапник (актер, а не его персонаж) осуждает.

Максим Дрозд в фильме «По законам военного времени»Фото: кадр из фильма

Популярный сериальный актер Максим Дрозд («По законам военного времени», «Мурка», «Проклятый рай», «Молодежка» и др.), обладающий отрицательным обаянием, служил в рядах воздушно-десантных войск. И, как и Цапник, в разведывательной роте. В ВДВ его отобрали, обратив внимание на прекрасную физическую форму актера, – Максим мастер спорта по боксу. В армии он получил еще и военный опыт, который пригодился ему в кино. Дрозд обычно играет или военных, или преступников.