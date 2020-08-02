Праздник непослушания: протестующие в Белоруссии требуют перемен, не задумываясь, какими они могут быть

Интерес к выборам президента Белоруссии, изначально не очень высокий на постсоветском пространстве, был не просто подогрет, а взвинчен историей с задержанием граждан России по абсолютно нелогичным подозрениям и невнятным выдвинутым позже обвинениям. К рейтингу самого Александра Лукашенко среди избирателей эта ситуация очков, мягко говоря, не прибавила. Но сейчас не об этом. А о том, что выборы в Белоруссии до боли напоминают аналогичное мероприятие в прошлом году на Украине, где в схватке за главное кресло страны сошлись тогдашний глава государства Петр Порошенко и очаровавший всех своим киноперсонажем Голобородько, смешивший всех тогда и заставивший многих плакать после голосования Владимир Зеленский.

Итоги того противостояния мы все прекрасно помним - Зеленский победил. Не в силу того, что имел более интересную и содержательную программу, не потому, что победил Порошенко в дебатах (там вопрос был не в том, кто победил, а кто больше проиграл: один рейд Ирины Геращенко по сцене на коленях, продемонстрировавшей завидные навыки камня в керлинге, чего стоил). Нет, секрет объяснялся просто – Украина в прошлом году проголосовала не за Зеленского, а против Порошенко. Просто новое свежее лицо, которое политтехнологи позиционировали антиподом Порошенко и успешно внедрили этот стереотип в массовое сознание.

Нечто похожее сейчас мы видим и в городах Белоруссии. Люди, среди которых значительную часть составляет молодежь, не только выросшая, но и родившаяся при президенте Лукашенко, выходят на акции в поддержку его единственной реальной соперницы на выборах – Светланы Тихановской. Про которую до недавней поры единственно, что было известно, так это ее семейный статус - «жена блогера». А теперь она – общий кандидат от оппозиции, за которую агитируют и выступают жены ее несостоявшихся соперников на выборах Мария Колесникова (супруга «закрытого» в СИЗО Бабарико) и Вероника Цепкало, вторая половина другого кандидата, сбежавшего из страны, чтобы не разделить участь Бабарико. И сейчас «главное шоу» выборной кампании ведут именно эти «три девицы».

На акции в поддержку Тихановской приходят десятки тысяч людей в столице и тысячи в других крупных городах республики. Никого не волнуют какие-либо пункты ее программы. Она у нее, кстати, состоит всего из двух пунктов: победить на этих выборах и после победы отменить их результаты для проведения новых честных выборов с участием всех желающих. Про то, что это противоречит законам страны, почему-то никто не задумывается. Хотя у президента просто нет права на такие манипуляции. Остальные пункты – про отмену действующей Конституции и возвращение к варианту 1994 года, про выход из Союзного государства – говорить, тем более, не стоит.

Вот в этой падкости населения на новое свеженькое личико и заключается главный симптом что украинского, что белорусского электоратов. Во всяком случае, весьма значительной его части. Симптом болезни, именуемой гражданской незрелостью или же социальным инфантилизмом. Желание устроить праздник непослушания здесь и сейчас, чего бы это ни стоило. Прокукарекать, а там хоть не рассветай. Потому что, по их мнению, хуже быть якобы уже не может. Однако объективная реальность не разделяет такого субъективного оптимизма и из года в год, от раза к разу доказывает – не просто может быть хуже, а чаще всего именно так и случается. Та же Украина настойчиво это доказывает после 2013 года. А если посмотреть на нашу Россию, то нетрудно увидеть, что и среди наших отечественных протестующих доминирует именно эти настроения и убеждение. Конечно, речь не о вождях, а о ведомой массе.

В то, что Тихановская сможет победить на этих выборах, наверное, кроме нее и самых-самых социальных инфантилов вряд ли кто верит. Однако, не стоит обольщаться этому, поскольку инфантильные люди могут стать гораздо более жестокими, чем нормальные простые люди. Когда не получают желаемого и, по их мнению, справедливого. Как, кстати, и дети, не ведающие разницу между добром и злом нравственностью и ее антиподами, а от того способные на такие жестокие поступки, от которых обычным взрослым дурно становится. И это уже к вопросу о том, почему «майданы», когда их устраивают, практически никогда не бывают мирными и бескровными. Задумываются как праздники, пусть и непослушания, а получают потом в итоге резню.