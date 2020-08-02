2020-08-02T12:25:41+03:00
В мире

Трамп отреагировал на отмену смертного приговора Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Президент раскритиковал решение апелляционного суда
Алексей ОСИПОВ
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Президент раскритиковал решение апелляционного судаПрезидент раскритиковал решение апелляционного судаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерального апелляционного суда отменить смертный приговор Джохару Царнаеву.

«Я вижу, что в Бостоне есть животное, которое убило много людей во время Бостонского марафона, а они перенаправили его смертный приговор в нижестоящие суды, которые теперь будут долго спорить об этом», - сказал Трамп.

Смертная казнь заменена Царнаеву пожизненным заключением. Однако, если у истцов есть право инициировать новое заседание суда с другим составом присяжным, которые могут приговорить Царнаева к смертной казни вновь.

Судьи апелляционного суда мотивировали свое решение тем, что судья О`Тул, который вел дело Царнаева, не опросил присяжных настолько тщательно, чтобы определить – насколько они подвержены влиянию информации о теракте, широко освещавшегося СМИ.

В прокуратуре заявили, что там рассматривают заключение апелляционных судей и пока не будут комментировать их решение.

Привезенный в США в малолетнем возрасте выходец из России 27-летний Джохар Царнаев в 2013 году вместе со старшим братом осуществил теракт в Бостоне рядом с финишной прямой ежегодного Бостонского марафона. Тогда 3 человека погибли, более сотни человек получили ранения. Тамерлан Царнаев был застрелен в перестрелке с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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