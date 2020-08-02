Михаил Дегтярёв: Поел с рыбаками ухи... Мы с народом уже подружились

«Приветствую с берега Охотского моря. Застрял на мысе Перовского. У рыбаков. Стемнело, дороги размыло. Буду ночевать...»

Вот такое необычное сообщение прислал мне Дегтярёв накануне. Я пытался до него дозвониться - оказалось, там, где он - нет не только дорог, но и связи. Но зато - наверняка костёр, уха...

А потом вдруг смотрю - от него звонок - «непринятый»: у меня в это время тоже была «лирика» - плановая пробежка по Крылатским холмам.

Прибегаю - с трудом дозваниваюсь до своего Героя. И - опять неудачно. Впрочем - вот текст. (Аудиозапись - по ссылке внизу.)

- ...Алло, Михаил Владимирович! Ну, наконец-то!

- Да, Александр, привет. Но только я сейчас в самолете - вот-вот взлетим. Так что давайте побыстрее...

(в трубке - шум двигателя.)

- Тогда сразу начнём с ливня в Хабаровске в минувшую субботу.

- Да, как из ведра... А что?

- Вопрос в том, что вдвое меньше стало митингующих, это ливень виноват или то, что народ просто выдохся. И начались какие-то изменения в социальной сфере.

- Мне кажется, это не связано ни с дождем, ни с изменениями. Это связано с тем, что мы познакомились поближе с народом Хабаровского края - через соцсети и местные средства массовой информации.

- И не только местные...

Кстати, кого из федеральных министров - а недавно в Хабаровске побывал глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев - вы еще собираетесь пригласить в гости?

- Обязательно приглашу Дмитрия Кобылкина – министра природных ресурсов, потому что у нас очень много лесов, есть проблемы с экологией, очень большая добыча идет и драгоценных металлов, и леса, и рыбы, тут есть вопросы к обсуждению.

Ну, конечно, и образование, то есть, просвещение. Перед первым сентября хотелось бы тоже встретиться с Сергеем Кравцовым. Социальную сферу – Антона Котякова буду приглашать. (Министр труда и соцзащиты. - А.Г.)

А так мы для всех открыты, всех ждем.

- А Владимира Владимировича Путина?

- А Владимира Владимировича всегда тоже ждем. И будем ему рады, конечно. Здесь его любят.

- Серьезно?

- И это абсолютно искренне. Конечно. А потому что он очень внимания много уделяет краю, особенно Комсомольску-на-Амуре, это город президентского внимания. Я очень много общался с людьми все эти дни. Говорили и о Москве, и о президенте. К нему большое уважение здесь.

- А как же?..

- А то, что на митингах некоторые крикуны кричат, ну, они на то и крикуны, они за народ не имеют права говорить, это их частное мнение. Их здесь меньшинство.

Михаил Дегтярёв.Фото: Личный архив

- А правда, что из Грузии там у вас какие-то странные люди ходят среди митингующих?

- Да не только из Грузии, тут много, кто прилетел. Повторяю, протест, - он, в любом случае, был стихийный изначально, народный. Но сейчас уже, к сожалению, есть ощущение, что на этом народном протесте паразитируют разные проходимцы. Со всех уголков нашей страны, и не только.

- Когда закончится это, как вы думаете?

- Не берусь прогнозировать, но, мне кажется, уже очень скоро. Мы подружились, могу с уверенностью сказать. С народом Хабаровского края.

- Серьезно?

- И еще крепче подружимся. Я вот вылетаю сейчас из Охотского, уже нахожусь в самолете. Был вчера в Николаевске-на-Амуре, встречался и с народом, и с рыбаками. Нормально все. Работать надо всем вместе.

- Но это никакой не образ? Вы мне смс написали: раскисшие дороги, вот, застрял...

- А дороги-то - лесные, Александр! Я же по лесу ехал.

- А-а-а... Вы сами-то надолго в Хабаровском крае застряли?

- (смеётся) Я не берусь прогнозировать, но мне здесь нравятся люди. И мне очень комфортно.

- А вас ухой накормили рыбаки?

- Конечно. Уху поели. Костер разожгли. Холодно было, ветер.

- Сто грамм поднесли?

- (Дегтярёв секунды три молчит: говорить или не говорить?) Ну, да. Самогонки. С удовольствием выпил с рыбаками. На шишках еловых.

- Они вам рецепт дали, нет?

- Нет. Я не интересовался. Я так-то вообще мало выпиваю. Ну, ладно. Я взлетаю. Пошли на взлёт...

- Счастливого пути! Вообще!

- Добро. Я уже взлетел. Пока.

- Удачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791770" frameborder="0"></iframe> Новый губернатор Хабаровского края - Михаил Дегтярев.Стал депутатом в 32 года, предлагал запретить доллары. собирался в космос. Рассказываем, чем знаменит врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

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