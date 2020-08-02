18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж на Рублевке

Дина Немцова вышла замуж за своего давнего возлюбленного Дмитрия Матевосова. В начале июля молодой человек сделал дочке Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой предложение руки и сердца, а также преподнес то самое кольцо на тот самый пальчик. Тогда пара сообщила, что свадьбу сыграют в следующем году. Однако в итоге расписались 2 августа на Рублевке.

18-летняя Дина Немцова объявила о своем замужество в блоге. "Я тебя люблю, Дмитрий Матевосов. Мы отмечаем", - написала счастливая невеста, опубликовав свадебное фото с женихом. Свадьбу молодые играли в Барвихе, на Рублевке. Мама Дины - бизнесвумен Екатерина Одинцова трогательно обратилась к молодоженам. "Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь", - обратилась к детям женщина красавица-блондинка.

Дина не раз отмечала, что не видит ничего плохо в раннем браке. По словам девушки, она уверена в своих чувствах и полностью доверяет 18-летнему жениху. Они встречались три года, так что успели хорошо узнать друг друга. "Некоторые люди советовали мне повременить со свадьбой. Основной тезис: нужно нагуляться, пожить для себя, поучиться, а потом уже создавать семью. Я с этим несогласна. «Нагуляться» - это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой"», - бъясняла свое решение дочь Немцова.

dinanemtsova_ Я тебя люблю

Также Дина откровенничала о том, как видит свое замужество. Она подчеркивала, что у них с Димитрием равноправные отношения. По словам девушки, избранник не заставляет ее заниматься хозяйством, а она спокойно относится к желанию избранника посвящать не все свое время только ей.

"Вариант просто пожить вместе я никогда не рассматривала. У меня в семье в этом плане было строгое воспитание. Это одно из немногих ограничений, которое рекомендует мама", - делилась наследница политика и бизнесвумен.

К слову, мтарший брат Дины Антон уже давно счастлив в браке, у него растет сын, которого назвали в честь деда - Борисом. "Если сравнивать фотографии малыша со снимками отца, то общие черты, безусловно, имеются. Но главное - он унаследовал дедушкин характер. Он очень общительный, жизнерадостный, любит людей, всем улыбается, охотно идет на ручки", - рассказывал молодой человек.