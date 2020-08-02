«У вас же 6 миллиардов долларов? Бред!»: Патриарх Кирилл развеял слухи о своем богатстве

Нападками и бредом назвал Патриарх Кирилл распространяемые слухи о богатстве архиереев и своем личном благосостоянии. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил после богослужения в храме пророка Илии в Обыденском переулке в Москве (2 августа в честь этого ветхозаветного пророка, жившего за 900 лет до рождения Иисуса Христа, на Руси отмечается Ильин день).

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о Патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, - сказал глава РПЦ. - Но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять".

В подтверждение своих слов Патриарх привел распространенный довод, который приводят в таких случаях: "Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!"

И привел пример. Один из архиереев как-то попросил Кирилла (когда он еще был митрополитом) о финансовой помощи. Патриарх воспроизвел этот диалог:

- Помогите из своих, - сказал архиерей.

- Что значит, из своих? - удивился Кирилл.

- У Вас же 6 миллиардов долларов, - произнес священник.

- Ты не шутишь?

- Да нет…

"Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил, - разъяснил предстоятель Русской православной церкви. - Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут".

При этом, по мнению Патриарха, "тот факт, что Церковь сегодня на руках не носят, и есть свидетельство того, что Церковь, как всегда тихим голосом стремится обращать к людям слово, исполненное божественной правды. И дай Бог, чтобы так было до скончания века".

По словам Кирилла, "божественная правда - великая сила, одних она привлекает, других раздражает, у третьих провоцирует агрессию против тех, кто ее провозглашает". Но, как заявил Патриарх, "несмотря на это, сегодня Церковь не боится говорить божию правду".

Предстоятель РПЦ привел примеры и на этот счет. "Всем сегодня хочется запустить страшные эксперименты с продажей младенцев от суррогатного материнства, - сказал Патриарх. - А Церковь говорит: "Нет, это грех". То же самое мы говорим про аборты... Мы будем это говорить, какими бы старомодными и неграмотными нас ни называли."