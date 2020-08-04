2020-08-04T09:52:09+03:00
Происшествия

Избитая и затравленная: украинская красавица-модель подверглась нападению в Турции

Фото разбитого лица Дарьи Кирилюк вызвало шквал обвинений в ее адрес
Елена ПЕТРОВА
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Украинская модель Дарья Кирилюк.Украинская модель Дарья Кирилюк.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Отпуск на турецком курорте для 23-летней топ-модели из Украины, которая снималась для британского GQ и американского глянца, закончился страшным скандалом. Дарья Кирилюк со своим молодым человеком и друзьями отдыхали на пляже города Чешме, когда их избил персонал местного ресторана. Снимок окровавленного лица девушка опубликовала в своем Инстаграме, на который подписаны 116 тысяч человек.

- Я не могу молчать о том, что случилось. На нас напала охрана пляжа Момо, - заявила топ-модель. - Четыре девушки, включая меня, были избиты по лицу, а парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты - нельзя закрывать глаза на то, что с нами произошло.

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I don t wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group.
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Сама Кирилюк вдаваться в подробности не стала, однако, один из комментаторов, представившийся очевидцем событий, заявил, что компания сама спровоцировала драку.

- Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили прекратить, но вы не послушали. Началась драка, и не известно, кто там тебя ударил! - резко высказался свидетель. - Да у тебя просто маленькая ранка и кровь по лицу размазана.

Неожиданно, но в стране, где сейчас проходит флешмоб против насилия над женщинами, многие оказались на стороне охранников. После публикации жуткого снимка топ-модель буквально затравили в соцсетях.

dariakyryliukdariakyryliuk
Last day of my 22 years old.
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"Очень неправдоподобно!", "Ловишь хайп", "Вы не имеете права оскорблять нашу страну!", "Весь персонал в Турции очень вежливый, и никогда бы себе такого не позволил", - пишут скептики.

Есть и другая версия событий: как заявил сотрудник ресторана, друзья Дарьи поскандалили с другими посетителями, и охране пришлось их разнимать.

- Как вам не стыдно, лжецы! - ответила на это модель и потребовала обнародовать записи с камер видеонаблюдения. - То, что вы не хотите показать видео, означает, что вам есть, что скрывать от людей. Я люблю Турцию, и это прекрасная страна, но очень грустно, что подобное может произойти в 21 веке.

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Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach.
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Между тем, многие коллеги-модели поддержали Дарью, отметив, что девушка никогда бы не стала пиариться по такому сомнительному поводу. Тем более, что в Турцию девушка приехала, чтобы отметить с друзьями свой 23-й день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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