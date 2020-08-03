ЕГЭ-2020: Как пандемия сказалась на результатах экзаменов

Про сбои и тренировки

- Конечно, перенос несколько раз сроков ЕГЭ из-за эпидемиологической ситуации сказался. Также как и рекомендации Роспотребнадзора по организации пунктов проведения экзаменов, экзамена в аудиториях и так далее, - рассказывает Игорь Константинович. - Но, несмотря на форс-мажор, экзамен, на наш взгляд, удалось провести без каких бы то ни было существенных сбоев и нарушений. Технических сбоев было существенно меньше, чем в прошлом году.

- А что такое «технологический сбой»?

- Например, когда в аудитории не работает принтер или компьютер, это приводит к небольшой задержке начала экзамена.

И ребят, которых удалили из аудитории во время проведения экзаменов, было на 30 процентов меньше, чем в прошлом году.

В этом году на специально созданной платформе на сайте Федерального центра тестирования разместили набор тренажеров, которые позволяли организаторам ЕГЭ имитировать все те действия, с которыми им придется столкнуться в аудитории.

И все организаторы, которые привлекались в этом году, а это более 280 тысяч, прошли там обучение.

Перед началом ЕГЭ по русскому языку в одной из школ Екатеринбурга, июль 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про сложные задания

- Были определенные жалобы на сложность заданий. Некоторые писали про послабления, что контрольные измерительные материалы должны быть попроще, раз сдавать придется в необычных условиях…

- Давайте я поясню, как разрабатываются КИМы. Для того, чтобы провести экзамен летом, задания начинают готовиться в августе-сентябре предшествующего года.

К декабрю подготовка заданий, как правило, завершается. В феврале материалы начинают передаваться для шифровки и тиражирования. И в апреле, часть материалов уже направляется субъекты. В первую очередь, это касается труднодоступных отдаленных местностей. И тех предметов, которые сдают первыми.

То есть, никакой возможности сделать задания проще или сложнее из-за не было.

Нахимичили?

- А почему тогда люди возмущаются ЕГЭ по химии? Мол, были необычные задания…

- Каждый год мы получаем письма и обращения, которые касаются содержания экзамена фактически по всем учебным предметам. В какой-то год больше по одному предмету, в какой-то - по другому. Где-то пишут, что экзамен сложнее, где-то ребята, присылают примеры, которые у них вызвали затруднения.

Про химию. У нас все экзамены по выбору – и химия в том числе - это экзамены профильного уровня.

Мы внимательнейшим образом разобрали все задания по химии. Никаких ошибок, никаких некорректностей и неточностей выявлено не было. Можно сказать, что часть заданий была взята из открытого банка. Часть заданий - это задания с прошлого года (такая практика у нас есть).

Единственное, что можно выделить, что условия отдельных задания были дополнены дополнительным контекстом. То есть, для того, чтобы их решить, надо понимать суть того, что тебя спрашивают. Не достаточно уже, увидев знакомые слова, применить заученный какой-то метод или формулу решения этой задачи, получить ответ.

Учителя химии, напротив, нам говорили, что экзамен стал более «химическим» - вот такой термин.

Начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

- То есть нужно было рассуждать, а не просто набить руку на тренировочных заданиях? А когда подобные задания будут по другим предметам?

- Такая работа ведется. По всем предметам корректировки есть. Если помните, какое-то время назад был большой шум, который касался профильного экзамена по математике. Мы ввели так называемые практикоориентированные задания. Могу привести пример. Условие задачи: ребенок приходит в магазин, ему надо купить количество краски в банках, чтобы покрасить стену. Заданы параметры стены, количество слоев, расход краски и так далее. И многие ребята записывали в качестве ответа 3,25 или 6, 44 и так далее. А вопрос был: сколько банок краски надо купить? То есть, записывая ответы, ребята даже не понимали условия. Никто же в магазине вам не продаст 6,44 банок краски.

Про шкалу перевода

- А почему тогда изменили шкалу перевода первичных баллов по химии в этом году?

- Здесь бы я не стал выделять только химию. Пересмотр шкалы переводов баллов первичных в тестовые – это штатная процедура, которая есть во всех национальных экзаменах, в том числе и у нас.

В этом году результаты по химии, были внимательно рассмотрены комиссией. И было принято решение, что в силу специфики и выборки этого года, тех статистических результатов, которые у нас есть, необходима корректировка шкалы.

Но говоря о шкале, важно понимать следующее. Результаты сдачи экзаменов используются всеми выпускниками для поступления в вуз, больше ни для чего. Если мы отбросим из конкурса в вуз тех, кто поступает по внутренним вступительным испытаниям, по льготам, то подавляющее большинство абитуриентов идут с результатами ЕГЭ этого года. То есть, все дети, оценены по одной и той же шкале. Поэтому тут никаких манипуляций, нарушений чьих-то прав нет. Все в равных условиях.

Технических сбоев во время проведения ЕГЭ в этому году было существенно меньше, чем в прошлом.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отменить ЕГЭ для всех?

- ЕГЭ вводился как совмещенный выпускной и вступительный экзамен. В этом году из-за ситуации с пандемией приняли решение, что тем ребятам, которые не собираются поступать в вузы, выдать аттестаты без ЕГЭ. Получается, ЕГЭ стал только вступительным экзаменов. Может, так и оставить?

- Такая дискуссия идет. Но какого-то финального решения еще нет, потому что есть как плюсы, так и минусы. В первую очередь, в плане организационного обеспечения и вопросов безопасности.

Жара, жара

- Я читал жалобы на то, что в аудиториях было очень жарко. В начале июля во многих регионах был аномальный зной. Есть нормы, которые, например, запрещают проведения экзамена, если в классе температура +35?

- По поводу норм, это компетенция Роспотребнадзора. Мы рекомендовали по возможности классы на той стороне, где во время экзамена не будет солнца. По возможности использовать системы кондиционирования, хотя, безусловно, они есть не везде. Мы настаивали на проветривании, говорили про открытие окон в начале класса, либо в конце класса, где участники экзамена не присутствуют.

Эта ситуация была характерна у нас только для первых экзаменов. Потом погода стала более комфортной. И если была необходимость, организаторы шли навстречу участникам экзамена, если те говорили, что не получается из-за жары сдавать экзамен. Им переносили экзамены либо на резервные дни, либо на август на вторую волну.

Наша статистика: за время проведения первой волны ЕГЭ мы получили более трех тысяч обращений. Из них про жару было 75 из различных регионов и разных школ.

Про второй этап

- Второй этап сдачи ЕГЭ начинается 3 августа. Много там ребят будет?

- Мы прогнозируем, что в августе к нам придет около трех с половиной тысяч участников экзамена. 690 человек – это выпускники прошлых лет, которые изначально заявились на август. Есть определенное количество лиц, которые не смогли сдать экзамен из-за закрытия границ– это зарубежные граждане. Также ребята, которые не явились по уважительной причине – это могла быть и болезнь, могло быть что-то еще. Либо отстраненные от экзаменов в связи, возможно, с наличием контакта на коронавирус.

Про результаты

- Когда участники первой волны получат свои результаты?

- Результаты последних экзаменов мы отправили в регионы 1 августа. Завтра-послезавтра все участники основного периода будут знать свои результаты.

Про обязательный ЕГЭ по иностранному языку

- Министерство просвещения подготовило приказ, которым введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году отменяется…

- Обязательная сдача ЕГЭ по иностранному языку — это вопрос Федеральных государственных образовательных стандартов. И это компетенция министерства просвещения.

Я могу сказать, что сейчас ЕГЭ по иностранному языку – это экзамен по выбору. И его сдают около 10% от всех участников ЕГЭ. И даже притом, что это является профильным экзаменом, который выбирают для себя ребята для продолжения обучения с использованием этого предмета, у нас есть определенное количество ребят, которые не преодолевают минимальный порог. Это тоже один из аргументов при обсуждении вопроса обязательности ЕГЭ по иностранному языку. Мы проводили всероссийские проверочные работы в 11-м классе два года назад. Результаты тоже были, так скажем, не очень высокие. На мой взгляд, для обеспечения проведения какого бы то ни было экзамена сначала необходима планомерная работа по его подготовке, начиная с учителей, а уже потом и школьников.

- А как сдали иностранный в этом году?

- Средний балл по английскому в принципе сопоставим с баллом прошлого года.