2020-08-03T13:38:00+03:00
В мире

Египет пригласил Илона Маска убедиться в земном происхождении пирамид

Американский миллионер уверен, что одно из семи чудес света было построено инопланетянами
Алексей ОСИПОВ
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Илона Маска приглашают на экскурсию к пирамидам Египта.Илона Маска приглашают на экскурсию к пирамидам Египта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Египта пригласили миллиардера Илона Маска приехать в страну, чтобы он лично убедился в том, что знаменитые пирамиды в долине Гизы построены человеческими руками.

Маск выразил сомнение в этом, и написал в своем Твиттере, что египетские пирамиды построили инопланетяне.

Миллиардер кратко высказался о происхождении египетских пирамид в Твиттере. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Миллиардер кратко высказался о происхождении египетских пирамид в Твиттере.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Он сослался на популярную теорию, которая предполагает, что столь гигантские сооружения не могли быть построены древними египтянами. И подкрепил свое высказывание ссылкой на статью, опубликованную BBC.

Приглашение Маску направила министр международного сотрудничества Египта Райна Аль-Машат. Она предложила Маску также заняться исследованием древних гробниц, скрытых в пирамидах.

Всего в мире известно о более чем 100 древних пирамидах, самые известные из которых расположены в Египте. Самой высокой является Великая пирамида, стоящая в египетской Гизе, высота которой составляет 137 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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