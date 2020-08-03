2020-08-03T07:19:58+03:00
В мире

В МИД Египта ответили на заявление Илона Маска о построенных инопланетянами пирамидах

Глава компании SpaceX озвучил старую теорию в Twitter и получил поддержку многих пользователей соцсетей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Илон МаскИлон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В правительстве Египта пригласили Илона Маска посмотреть на пирамиды после того, как глава компании SpaceX заявил, что эти сооружения построили инопланетяне. Запись Маска стала в Twitter вирусной, пользователи сети начали искать подтверждения его слов, хотя сам изобретатель ранее говорил, что не верит в существование инопланетян. Он никак не объяснил свое новое заявление.

- Я с восхищением слежу за вашей работой, - написала в ответ Маску министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат в Twitter. - Я приглашаю вас и Space X изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также проверить могилы строителей пирамид. Мистер Маск, мы ждем вас.

Изобретатель на приглашение пока не ответил. Но подписчики египетской чиновницы уже оценили идею и поблагодарили правительстве Египта за открытость.

Но у Илона Маска пока в жизни другие яркие события - в воскресенье приземлилась, точнее приводнилась, капсула с американскими астронавтами, которые вернулись с МКС. Это был первый завершенный полет экипажа, совершенный с помощью собственных американских технологий - корабля Crew Dragon.

ИСТОЧНИК KP.RU

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