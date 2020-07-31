2020-07-31T08:45:30+03:00
В мире

Илон Маск написал в Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне

Многие в комментариях согласились и стали искать доказательства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Илон МаскИлон МаскФото: REUTERS
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Глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск чуть не "сломал" Twitter одним предложением. Он написал коротенький пост:

- Инопланетяне построили пирамиды.

Сообщения Илона Маска в Twitter Фото: Twitter.com

Сообщения Илона Маска в TwitterФото: Twitter.com

Все, никаких пояснений бизнесмен и изобретатель давать не стал. Но этого было достаточно, чтобы запустить в соцсетях волну. Пользователи Twitter сначала начали требовать от Маска фактов, а когда поняли, что не дождутся, решили искать доказательства самостоятельно.

Кто-то вспомнил, что египтяне и сами намекали об этом - на рисунках, оставленных с того времени, есть изображение объекта, похожего на летающую тарелку.

Пользователи Сети напомнили о рисунках, которые намекают на существование инопланетян Фото: Twitter.com

Пользователи Сети напомнили о рисунках, которые намекают на существование инопланетянФото: Twitter.com

- Инопланетяне существуют, но они не строили пирамиды. Люди сделали, но гораздо раньше, чем считалось ранее. Разговоры Джо Рогана и Грэма Хэнкока сделали это совершенно ясным,- выдвигали еще одну версию пользователи соцсети.

Некоторые предположили, что инопланетяне - это те же люди, и якобы человечество вообще раньше обитало на Марсе, но потом решили вернуться к "первоначальным настройкам" и людей, видимо только группу, отселили на Землю.

Кстати, сам Илон Маск говорил, что не верит в существование инопланетян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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