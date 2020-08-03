2020-08-03T17:19:58+03:00
В мире

Нетаньяху: уровень заболеваемости COVID-19 в Израиле – один из самых высоких в мире

Еврейское государство в данный момент достигло пика второй волны коронавируса
Алексей ОСИПОВ
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Биньямин Нетаньяху заявил, что уровень заболеваемости в Израиле коронавирусом - один из самых высоких в миреБиньямин Нетаньяху заявил, что уровень заболеваемости в Израиле коронавирусом - один из самых высоких в миреФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уровень заболеваемости в Израиле коронавирусом - один из самых высоких в мире.

- Это плохая новость. – признался глава израильского правительства, добавив, что хорошей новостью является то, что примерно последние две недели Израиль находится на плато.

- Даже если учесть изменение тестирования и количество тестов, проведенных в выходные дни, мы, вероятно, всё ещё на плато. – уверен Нетаньяху.

Он также привел статистические данные, согласно котором в Израиле количество тяжелобольных растёт медленно, не так, чтобы в данный момент это бросало вызов системе здравоохранения. Но растет число умерших от коронавируса.

По словам Нетаньяху, эти показатели могут значительно увеличиться, если эпидемическая кривая пойдет вверх. И дабы избежать этого, параллельно с созданием возможностей для прерывания цепочек заражения, правительство Израиля ставит своей задачей уменьшения количества больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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