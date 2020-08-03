Фигуристки Этери Тутберидзе вернулись на свой каток в "Хрустальный": опубликованы первые фото

В понедельник, 3 августа, стало известно, что на свой родной каток в "Хрустальном" вернулась команда Этери Тутберидзе. Несколькими днями ранее было объявлено, что сборы в Новогорске подошли к концу. И вот сегодня в своем личном Инстаграме фигуристка Анна Щербакова выложила фото из знакомой многим фанатам локации.

- Так радостно вернуться на родной каток. Спасибо Team Shcherbakova за подарки, так приятно ощущать вашу поддержку, - подписала Анна Щербакова свой снимок с цветами и шариками на льду "Хрустального". Любовь фанатов у спортсменки не угасает.

Напомним, что несколько дней назад стало известно об уходе из команды Тутберидзе чемпионки Европы и победительницы финала серии Гран-При прошлого сезона Алены Косторной. Она последовала тем же маршрутом, что и несколькими месяцами ранее другая подопечная Этери Георгиевны - Александра Трусова, став частью команды Евгения Плющенко. Новый сезон ожидается крайне ярким.

anna__shcherbakova_ Анна Щербакова на катке в "Хрустальном"

Отметим, что в прошлом сезоне Анна Щербакова впервые выступила на взрослом уровне. И она победила на двух этапах серии Гран-При. В финале серии спортсменка заняла второе место. А потом на чемпионате России 2020 в Красноярске в декабре 2019 года Аня одержала победу, опередив Алену Косторную. А вот уже на чемпионате Европы Косторная взяла верх, став первой и оставив позади себя Щербакову. На всех этих трех турнирах, между тем, третьей была еще одна именитая фигуристка из группы Тутберидзе - Александра Трусова.