Первые тренировки «Ледникового периода»: Ольга Бузова упала, у Регины Тодоренко смещено три позвонка

В Москве полным ходом идет первый этап подготовки к новому сезону «Ледникового периода». Звезды третью неделю учатся стоять на коньках, уже познакомились со своими напарниками – профессиональными фигуристами.

Продюсер проекта Илья Авербух уехал в Симферополь. Там сейчас проходят сборы школы фигурного катания, организованные его компанией. В программе школы есть и мастер-классы для маленьких фигуристов от призера Олимпиады.

В Крым Илья приехал с Елизаветой Арзамасовой, так что в свободное время отдыхает с невестой. Это осенью у Авербуха помимо ледовых шоу и других мероприятий, будет большая загруженность на телепроекте, который неизменно идет с высокими рейтингами. Так что пока продюсер отдыхает, звезды накатывают круги и пытаются делать первые несложные элементы с партнерами и тренерами.

Так партнером Регины Тодоренко в «Ледниковом периоде» стал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Тодоренко делится первыми эмоциями и новостями после тренировок: «Уже успела сместить три позвонка, уронить на себя олимпийского чемпиона и удариться головой о лед. Надеюсь, дальше будет легче. Я стою на льду до сих пор как корова. И волнуюсь, потому что мне предстоит быть на уровне с олимпийским чемпионом. Интересный челлендж - заняться тем чем ты никогда в жизни не занимался».

Ольга Бузова на каток в Авиапарк приезжает то с записи песен, то со съемок «Дома-2»: «Начался новый этап в моей жизни. Я уже в течении нескольких недель учусь кататься на коньках. Мне дается все это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на коньках только в детстве последний раз в лет шесть. Ну и пару раз типа съездила на каток, постояла у бортика. Пока ощущение, что «я как корова на льду» не проходит, но вы знаете какая я упорная и какой боец. Надеюсь, показать хороший результат в этом проекте».

У Бузовой больше 21 миллиона подписчиков в инстаграме – и она получила уже тысячи обещаний смотреть проект и болеть только за «нашу Олечку». Сейчас главное обойтись без травм – поддерживают Ольгу поклонниками. А она отвечает: «Они уже есть». Но в спорте без падений не бывает – надеемся, что и взлетит Бузова высоко в надежных руках партнера.

Среди участников заявлены Ирина Пегова, Надежда Михалкова. Главная интрига – не позовет ли Илья Авербух на лед в качестве ведущей невесту актрису Лизу Арзамасову? Говорят, что нет – по предварительной информации ведущие Алексей Ягудин и Алла Михеева.

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