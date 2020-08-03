2020-08-03T23:29:44+03:00
Звезды

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Актриса откровенно ответила на болезненный вопрос
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Асмус вынуждена в который раз отбиваться от злопыхателейКристина Асмус вынуждена в который раз отбиваться от злопыхателейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Кристина Асмус и Гарик Харламов переживают непростой период. Артисты находятся в стадии развода и довольно часто подвергаются нападкам хейтеров. Новую волну негатива спровоцировали слухи о том, что резидент Comedy Club собрался жениться на новой избраннице. Пользователи соцсетей атаковали блог звезды фильма "Текст" с распросами.

Кристина Асмус вынуждена в который раз отбиваться от злопыхателей. На этот раз поводом послужили сплетни о том, что Гарик Харламов собрался отвести новую возлюбленную под венец. Одни из пользователей соцсетей решил уточнить у актрисы, правдивы ли сведения о предстоящей свадьбе юмориста.

"Правда, что Гарик нашел другую, и свадьба в январе?", - поинтересовался подписчик. Асмус крайне редко вступает в дискуссию. Но на этот раз ответила: "Да, я подружка невесты".

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"Букет мой!", "Так, подружку знаем, а невеста-то кто?", "Интересно, а я тогда кто?!", "Гарику счастья", - отреагировали поклонники.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака. Они опубликовали соответствующие посты в своих блогах. По их словам, в сложившейся ситуации не виноват ни фильм "Текст", в котором Асмус снялась в откровенной сцене, ни третьи лица. Также знаменитости пообещали и дальше вместе воспитывать шестилетнюю дочь Анастасию.

Несмотря на то что инициатором расставания выступила актриса, комику все чаще приписывают романы с разными женщинами. Мол, не успела звездная пара поставить штамп в паспорте о расторжении брака, как появилась информация о том, что Гарик ушел в отрыв. Якобы юморист стал завсегдатаем ночных караоке, в которых он вместе с друзьями пропадает до утра. Сейчас сплетники вовсю обсуждают новые отношения Харламова. Сообщается, что его избранницей стала фигуристая телеведущая Яна Кошкина.

Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе

ИСТОЧНИК KP.RU

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