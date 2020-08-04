«У них коронавирус подтвержденный, а они ходят по ресторанам»: как заразились после вечеринок Рита Дакота, Настя Ивлеева и другие звезды

Весной каждая звезда, заболевшая коронавирусом, была под пристальным вниманием в СМИ и соцсетях. Теперь на них почти не обращают внимания, но это не значит, что артисты не болеют. Правда сейчас старшее поколение стало себя беречь, а вот молодежь ходит по тусовкам, а потом лечится и сообщает о симптомах. Вывод тут один: воздержитесь в этом сезоне от массовых праздников в закрытых помещениях.

Рита Дакота переносит заболевание в легкой форме, а первые симптомы (потеря обоняния) у нее начались вскоре после тусовки на дне рождении певицы Клавы Коки. Дакота сообщает свою историю болезни: «У меня подтвердился COVID с третьего раза, господа! Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны, и только моя чуйка заставила меня всё это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом - скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом! Чувствую себя сносно. Из бесючего: нет обоняния вообще и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома».

Дакота лечится и успевает шутить: «Радуюсь, что жрать не могу – уже худая, как килька». Певица и автор песен надеется, что обоняние скоро вернется.

Рита Дакота опубликовала в соцсетях результаты теста на коронавирус.

Концертный директор звезд Ульяна Банана побывала на праздновании 50-летия Андрея Григорьева-Апполонова, а вскоре заболела. Конечно, подцепить вирус она могла где угодно, но больше шансов заразиться именно на массовых мероприятиях. В социальных сетях Ульяна публикует переписку с другом, который сообщает ей, как люди с подтвержденным диагнозом переносят коронавирус в легкой форме и посещают тусовки, общественные места. Вот фрагмент переписки, на вопрос «они с подтвержденным ковидом прям гуляют?», ответ: «Да, я всем морали прочитал толку ноль. Даже в «Облака» вчера ходили».

Обсуждения концертного директора Ульяны с другом людей, который ходят на тусовки с подтвержденным коронавирусом.

Виктория Дайнеко делится своими наблюдениями: «У меня тоже была «подруга», у которой дома несколько человек болеет, а она тусуется». Ульяна, которая проходит лечение дома, вполне могла подхватить вирус от таких несознательных товарищей: «Вот из-за таких моральных уродов мы и заболеваем. Интересно, такие люди задумываются о том, что даже если один молодой человек заразится от них, придет домой, заразит своих пожилых родителей, которые могут получить осложнения, то это будет на их совести. Очень хочу, чтобы законы вселенной научили всех этих мудаков отвечать за свои поступки».

Элджей первым из семьи заболел, а потом слегли его родители, жена Настя Ивлеева и ее родители. Все лечатся дома – коронавирус протекает в легкой форме. Ивлеева уже работает из дома, но продолжает принимать назначенные докторами препараты. На прошлой неделе Настя с мужем ездили на повторное КТ на «Скорой», из-за чего их подписчики сделали вывод о госпитализации. Но это не так. Однако Ивлеева переносит коронавирус легче, чем рэпер Элджей – по слухам у Алексея единственного в семье появился кашель. Коронавирус в семью принес Элджей, который весьма активно общался с коллегами.