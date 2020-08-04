2020-08-04T12:22:19+03:00
Общество

Тульскому кремлю исполняется 500 лет

Вчера министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым
Ирина ИЛЬИНА
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В Тульском кремле идут реставрационные работы. Фото предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.В Тульском кремле идут реставрационные работы. Фото предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.
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Тульский кремль к столь значимому юбилею готовится основательно. За последнее время была проведена масштабная реставрация объектов культурного наследия в Туле и области. Готовится к открытию уникальный Музейный квартал, который, по мнению его устроителей, обязательно станет точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов. Появятся две новых конструкции - воссозданные осадные дворы XVII века и археологическое окно.

Во время встречи Ольга Любимова и Алексей Дюмин обсудили готовность региона к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты. Побывали на реставрационных объектах, чтобы оценить ход работ.

Так, например, одним из самых сложных юбилейных объектов стал Успенский собор Тульского кремля. Здание, построенное в стиле русского барокко еще в 18 веке, требовало особой тщательности и бережного восстановления многих элементов. Министру рассказали, что уже к середине сентября будут отреставрированы белокаменное крыльцо северного и крыльцо южного входов, цоколь, деревянные и металлические двери, оконные решетки. Будут заменены окна, проведены электрические и слаботочные сети. Отдельная работа идет по реставрации живописи, иконостаса, опытные мастера делают списки с оригинальных икон из фондов Тульского музея изобразительных искусств.

Особое внимание Ольга Любимова и Алексей Дюмин уделили Музейному кварталу, который откроется скоро в историческом ядре Тулы.

Ольга Любимова и Алексей Дюмин во время официальной встречи. Фото предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.

Ольга Любимова и Алексей Дюмин во время официальной встречи. Фото предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.

- У нас впереди большая работа по определению стратегии деятельности всех филиалов музеев, которые скоро начнут свою работу в Музейном квартале, - отметила Ольга Любимова. - Мы очень рассчитываем, что в нынешней ситуации, когда мы сфокусированы на развитии внутреннего туризма, все больше наших соотечественников будут выбирать путешествие в такие города, как Тула, где можно посмотреть новые современные объекты.

По словам губернатора, основные работы в квартале закончатся к 1 сентября. Там уже проложены все коммуникации, заканчивается заливка бетонного основания под благоустройство, идет разметка под зоны озеленения, завозится гранитная плитка, ведется изготовление малых архитектурных форм: смотровой площадки, теневого навеса, скамеек, светильников с динамической подсветкой.

- Музейный квартал станет флагманом культурного-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы, - сказал Алексей Дюмин.

Любопытно, что в будущем Музейном квартале разместится филиал Государственного исторического музея (ГИМ) в виде музейного двора.

Алексей Дюмин и Ольга Любимова во время осмотра Тульского кремля. Фото предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.

Алексей Дюмин и Ольга Любимова во время осмотра Тульского кремля. Фото предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.

- Он станет частицей Красной площади на тульской земле: здесь будут размещены креативные макеты ГИМа и собора Василия Блаженного, - рассказал директор ГИМа Алексей Левыкин. – Первая выставка будет посвящена истории государства Российского и насчитывает 237 шедевров и реликвий.

В этот день директор ГИМа, кандидат исторических наук Алексей Левыкин встретился с тульской творческой молодежью и журналистами. Он рассказал, каким будет музей в Туле и отметил, что тульский филиал музея – первый пределами московского региона.

Алексей Левыкин подчеркнул, что тульский филиал будет классическим музеем, построенным на экспозиции. Мультимедийные технологии в нем также будут использоваться, но лишь для того, чтобы максимально полно передать посетителям информацию, которую хранят экспонаты.

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