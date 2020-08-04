2020-08-04T13:01:03+03:00
Звезды

Пьяный «десантник» Колобок получил пинка на День ВДВ после попытки расцеловать звезду «Маргоши»

Скандальный фанат ЦСКА Александр Орлов снова попал в разборку
Константин ГЛЫБА
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Печально знаменитый Александр Орлов ("Колобок") устроил драку перед камерами.Печально знаменитый Александр Орлов ("Колобок") устроил драку перед камерами.
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Казалось, страна успела подзабыть подвиги Александра Орлова (Колобок) — футбольного болельщика, прославившегося ударом по голове корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире на День ВДВ три года назад.

После того случая бородач понес наказание (пять суток ареста и полгода исправительных работ) и даже провел поединок с пермским журналистом, пообещавшим взять реванш за избитого коллегу.

Кадр из скандального эфира НТВ, когда корреспондент Никита Развозжаев получил удар кулаком в лицо.

Кадр из скандального эфира НТВ, когда корреспондент Никита Развозжаев получил удар кулаком в лицо.

Но грянул славный День ВДВ — и Колобок, почему-то особенно тепло любящий этот праздник (в армии не служил), снова докатился до кулачных боев в центре города. На этот раз нарядившийся в спортивный костюм сборной России от Bosco хулиган начал приставать к фотографировавшимся девушкам возле комплекса Москва-сити. Да не к простым, а знаменитым! Орлов покусился на звезду сериала «Маргоша» Марию Берсеневу, у которой была фотосессия. Соскучившись по женской ласке, Колобок полез целоваться к актрисе.

bersenezaberseneza
Актриса Мария Берсенева
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- У меня была фотосессия, было много народу, - объяснилась Берсенева. - Я ничего не поняла, было много народа. Откуда ни возьмись появился тучный мужчина. Видимо, припивший мужчина и ринулся на меня с криком: «А кто это у нас здесь?» Я посторонилась. Потом подскочил другой какой-то парень. Они начали махаться ногами, этого тучного мужчину скрутили, двое каких-то ребят сдерживали. Потом он вырвался, уронил банку с пивом. Я не поняла, из-за чего весь сыр-бор. Неожиданно я оказалась в эпицентре.

Не получив взаимности, Орлов превратился в Халка и взбеленился. Один из наблюдателей попытался успокоить агрессивного мужчину и вступился за актрису. Но не тут-то было. Поначалу друзьям удалось сдерживать Колобка, а потом он и от них ушел — схватил банку с пивом и метнул в благородного заступника Маргоши. Завязался классический пьяный спарринг: короткий и бессмысленный. В стойке Орлов немного «покачал» соперника, попытался ударить его ногой, получил пинка в ответ и их разняли. С криками «Я тебя в рот ***», — Колобок удалился. На этот раз обошлось без полиции. Инцидент с разных ракурсов снимали очевидцы.

В тот же день у себя на странице «ВКонтакте» Орлов опубликовал свежий пост: «Ну что герой дружочек пирожочек, давай ка выскочим один на один если очко не слабовато???????» (орфография и пунктуация - авторские).

ИСТОЧНИК KP.RU

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