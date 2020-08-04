Солдатам подняли оклады на 120%

Сегодня на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу заявил об увеличении окладов военнослужащих более чем на 100 процентов!

- Прежде чем перейти к заслушиванию докладов, хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения. Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров - 100%, для прапорщиков и сержантов - 110%; для солдат - 120%, - заявил Шойгу.

Отметим, что речь идет об окладе военнослужащих, который составляет примерно треть от ежемесячного довольствия. В среднем размер надбавки составит около 23 тысяч рублей.

По словам главы военного ведомства, прибавка к окладу затронет бюджет семей более 45-ти тысяч военнослужащих.

Министр потребовал от командиров и начальников "обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом".