2020-08-04T15:03:54+03:00
Спорт

Киберфигуристы: Гран-при по фигурному катанию могут провести по интернету

Выглядит это так: участники собираются в день соревнования, но каждый у себя в стране
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Александра Трусова в этом сезоне тренируется у Евгения Плющенко.Александра Трусова в этом сезоне тренируется у Евгения Плющенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как же не хочется потерять этот сезон фигурного катания. Битва между «Ангелами Плющенко» и Тутберидзе-Team ожидается просто невероятная. Ушедшие к новому тренеру Александра Трусова и Алена Косторная будут доказывать, что они – состоявшиеся звезды и могут побеждать и без прежней наставницы. Евгению Плющенко необходимо показать, что он – настоящий тренер, и с ним звездных фигуристок не ждет скорый закат. А Этери Тутберидзе сделает все, чтобы унизить соперников новыми победами своих воспитанниц.

И сейчас решается, каким будет этот новый сезон. Какие турниры по фигурному катанию будут отменены из-за пандемии коронавируса, а какие останутся в его календаре, и где можно будет увидеть беспощадное сражение Тутберидзе и Плющенко.

Гран-при не отменят

Несколько дней назад Международный союз конькобежцев (ISU) отменил юниорские Гран-при по фигурному катанию. Существовала опасность, что та же участь постигнет и взрослые турниры. Это означало бы катастрофу – нет соревнований, нет призовых, нет выплат от спонсоров, поступлений от продажи билетов, и стало быть нет фигурного катания. Но по информации японского агентства Kyodo, Гран-при в сезоне 2020/21 решено сохранить. Но в каком виде – это самый интересный вопрос.

Турниры могут перенести на зиму

Турниры Гран-при проходят осенью. Их старт был намечен в США на 23–25 октября. Российский этап серии запланирован на 20–22 ноября. Но в ISU понимают, что многие границы закрыты, авиасообщение нарушено, а угроза заражения спортсменов велика. Поэтому сейчас существуют несколько вариантов. Один – самый простой: перенести Гран-при на январь-февраль 2021 года. А еще один – сложный: провести серию виртуальных турниров в онлайне. Об этом сообщил американский журналист Филипп Херш, ссылаясь на свои источники в ISU.

Есть экзотический вариант: кататься по интернету

Выглядеть это может так. Участники одного Гран-при собираются в день соревнования, но каждый у себя в стране. От России, например, - в одном из ледовых дворцов Москвы, японцы – в Токио, американцы, канадцы, европейцы, китайцы – где-то в своих городах. Фигуристы поочередно катают свои программы, судьи и соперники следят за ними в режиме онлайн по видео, выставляют оценки, распределяют места. И никуда ездить не надо.

Окончательное решения еще не принято. В ISU чиновникам необходимо время, чтобы провести консультации и понять, возможно ли реализовать какую-то из этих идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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