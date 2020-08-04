В России узаконили квадратные номера: три главных новшества

Счастливые обладатели праворульных машин, наконец, облегченно вздохнут: теперь им не придется изгаляться с прямоугольным стандартом автомобильного госномера, который не подходит под иномарки из Японии и США.

Теперь на заднем бампере официально разрешено размещать квадратный двухстрочный номер. Какой он должен быть — прописано в новом ГОСТе Р 50577-2018. Документ подготовили два года назад, но официально он вступил в силу во вторник, 4 августа. Его введение затягивали из-за дорожных камер, которые нужно было обучить распознавать новый формат автономеров.

ПОДАРОК ДЛЯ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

По словам Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза, квадратные номера очень ждали в первую очередь жители Восточной Сибири и Дальнего Востока. Для них это действительно насущная проблема.

- Там огромное количество людей ездит на машинах, собранных в Японии, - объясняет Шапарин. - На таких авто узкая площадка для заднего номерного знака, которая рассчитана на номера квадратного типа. Раньше им приходилось громоздить какие-то приспособления, ставить новые крепежи или вообще загибать обычные прямоугольные номера, что совершенно некорректно. Встроенная подсветка, рассчитанная на квадратный формат, могла не выполнять своей функции. Теперь знак будет устанавливаться в штатное место, значит будет оборудован подсветкой, будет читаемый, что обеспечит безопасность. Плюс решен вопрос эстетики. В целом нововведение повышает комфорт владения автомобилем.

Такие номера - подарок для Сибири и Дальнего Востока.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По словам эксперта, речь только о номерах на бампер, впереди должны быть прямоугольные знаки. Переплачивать за новый формат не придется, он будет стоить как обычный. Заказывать его нужно в специализированных центрах с лицензией на изготовление госномеров. Поставить себе такой двухстрочный знак может только владелец «японки» или «американца». Но тот, кому захотелось похвастать новым типом номера, придется обеспечить его подсветку. Иначе можно нарваться на штраф 500 рублей за ее отсутствие.

ОТДЕЛЬНЫЙ ЗНАК ДЛЯ БОЛОТОХОДА

Второй момент: ГОСТ также вводит уменьшенные знаки на мотоциклы и специальные номера внедорожного мототранспорта — снегоболотоходы и мотовездеходы, которые раньше знаков не имели.

Шапарин считает, что это мера давно назрела. Причем не только для вездеходов.

- Электросамокаты разгоняются до 80 км/ч, я уж молчу про электровелосипеды, которые вообще могут конкурировать со скутерами, - негодует наш собеседник. - И все они не стоят на госучете, но создают опасность на дороге. Поэтому необходимо вводить для них такой же режим, как для водителей всех остальных ТС от мотоциклов до грузовиков. Все на дороге должны быть равны: знать ПДД и нести ответственность.

На мотоциклах будут уменьшенные номераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НОМЕРА С ТРЕМЯ ШЕСТЕРКАМИ

И третье важное изменение — теперь разрешено использовать трехзначный код региона с первыми цифрами от 1 до 9 (например, 234 или 955). Раньше допускались только две цифры - 1 и 7 (например, 123 — Краснодарский край или 797 — Москва).

- По целому ряду регионов исчерпан номерной фонд, поэтому расширение было необходимо. Некоторые религиозные организации возмущались, что Свердловская область (код региона 66) может получить цифровой код с тремя шестерками (число зверя Апокалипсиса). Однако в светской стране эти возмущения должны оставаться где-то вдалеке. И мы не должны изымать какие-то цифровые и буквенные комбинации из-за того, что они кому-то не нравятся, - заключил Шапарин.