Разбитая инсультом Елена Кондулайнен тяжело переживала предательство коллег

Состояние здоровья Елены Кондулайнен по-прежнему вызывает опасения врачей. Разбитая инсультом актриса находится в реанимации. Медики прогнозов не дают, хотя надеются, что смогут спасти секс-символ советского кино. Однако на днях именитая артистка шла в душ, упала и сломала руку. Так что и без того сложный процесс выздоровления затянулся.

Шансы на то, что Елена Кондулайнен сможет вернуться к привычной жизни, минимальны. Во всяком случае так говорят в окружении звезды советского экрана. Друзья актрисы опасаются, что она может повторить судьбу Бориса Моисеева.

Близкие опасаются, что инсульт у нее мог случиться из-за нервных потрясений. Артистка переживала из-за невостребованности в кино, из-за своих сыновей. Кроме того, Кондулайнен была буквально раздавлена предательством коллег.

Елена объявила свой творческий вечер в Москве, к которому готовилась на протяжении нескольких месяцев. На праздник она пригласила множество именитых друзей, с которыми снималась в кино и дружила. Она планировала устроить актерский капустник. "В тот вечер к ней из звезд почти никто не пришел, проигнорировали. Елена была расстроена до глубины души. «Как же так? Я же ко всем хожу! Почему ко мне не пришли? Это предательство!»", - сокрушалась она.

Друзья, как могли, ее успокаивали. Но актриса постоянно об этом вспоминала. "Этот неприятный момент очень ранил ее", - цитирует близких актрисы Собеседник.Ru.

В настоящее время состояние актрисы сейчас оценивается как тяжелое. Друзья посылают ей сообщения с пожеланиями здоровья. Но ни на одно из них Елена так и не ответила. Общаться сейчас она не в состоянии.

А ведь совсем недавно актриса была полна планов. Она мечтала вновь сниматься в кино и выходить на театральные подмостки. Руководство "Театра Луны", в котором долгие годы служила Елена, предложило ей главную роль в новом спектакле. Его инсталляцию звезда как раз смотрела в одном из столичных кафе, где вся труппа отмечала закрытие сезона. Там ей стало плохо. "Елена была в хорошем настроении, много шутила, ни на что не жаловалась. Когда мы посмотрели инсталляцию нового спектакля, она начала произносить тост. Неожиданно у нее упала рука. Появилось нарушение речи. Вызвали скорую помощь",. - делился драмой очевидец.

Звезду увезли в Боткинскую больниц. У Кондулайнен было диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение головного мозга. Медики делают все возможное для ее выздоровления.