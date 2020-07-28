2020-07-28T23:23:35+03:00
Звезды

Инсульт у Елены Кондулайнен: перед ударом 62-летняя актриса сильно похудела

За здоровье Елены Кондулайнен после инсульта молятся друзья и коллеги
Ольга ЛИБГАРДТ
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За здоровье Елены Кондулайнен после инсульта молятся друзья и коллегиЗа здоровье Елены Кондулайнен после инсульта молятся друзья и коллегиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Елена Кондулайнен не на шутку напугала поклонников и друзей. 62-летняя актриса попала в больницу с инсультом. У артистки диагностировано поражение головного мозга, нарушена речь. Актрисе стало плохо в ресторане. При этом стало известно, что в последнее время звезда фильмов "Сто дней до приказа" и "Даун Хаус" сильно похудела.

За несколько дней до госпитализации Елена Кондулайнен вернулась из Финляндии, где провела два месяца. У нее там прекрасная кооперативная квартира в так называемом актерском доме на берегу озера. В таунхаусе каждый собственник занимает по этажу. По словам друзей, актриса прекрасно выглядела, сильно похудела.

Беды ничто не предвещало. Но 24 июля случилось страшное. Во время дружеских посиделок в ресторане у актрисы начались головные боли и отказала рука. А когда она попыталась произнести речь по случаю закрытия сезона в "Театре Луны", то просто не смогла вымолвить и слова.

Ей сразу же вызвали скорую. В итоге врачи диагностировали инсульт и положили звезду в реанимацию Боткинской больницы. Ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Потом стала поступать противоречивая информация о состоянии здоровья знаменитости. Так, по словам близкой подруги, медики делают все возможное для спасения жизни Кондулайнен. У артистки начались тяжелые осложнения после удара. "Надеемся на чудо. Остается только молиться. Но понимаем, что прежней она уже вряд ли будет", - поведала приятельница.

В свою очередь, в "Театре Луны" заверили, что Елене гораздо лучше. Актрису перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, Елена Кондулайнен снялась в более чем 20 фильмах и сериалах. После съемок в фильме "Сто дней до приказа" в 1990 году за ней закрепился наофициальный статусглавного секс-символа СССР. На ее счету работы в картинах: "8 первых свиданий", "Даун Хаус", "Зверобой", "Интерны". Актриса четыре раза была замужем. У нее двое сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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