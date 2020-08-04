2020-08-04T14:03:38+03:00
Звезды

Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен в больнице получила перелом

У 62-летней актрисы случилась новая проблема со здоровьем
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Елена Кондулайнен проходит лечение в Боткинской больницеЕлена Кондулайнен проходит лечение в Боткинской больницеФото: Борис КУДРЯВОВ
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По информации «Театра Луны», Елена Кондулайнен еще долго будет находиться в Боткинской больнице.

- После инсульта быстро не вернешься к прежнему состоянию, - рассказал нам один из сотрудников администрации театра, который держит связь с Боткинской больницей, где лежит актриса. - Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку…

Напомним, Елене Кондулайнен стало плохо 24 июля вечером. Она проводила время с друзьями в кафе «Времена года» в парке им.Горького. "Театр Луны" отмечал закрытие сезона, смотрели инсталляцию к новому спектаклю "Шпионка", в котором Елена должна была играть главную роль. Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на глазах у ее коллег, которые вызвали скорую. У актрис была затруднена речь, правую руку не могла поднять. Врачи заподозрили острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт. Кондулайнен доставили в реанимацию Боткинской больницы.

Сейчас Елена находится в обычной палате. Условия там нормальные, врачи замечательные. Ею занимаются.

Незадолго до этой истории, Елена вернулась из Финляндии, где провела два месяца. У нее там кооперативная квартира в так называемом актерском доме на берегу озера. Что-то типа таунхауса. Елена прекрасно выглядела, похудела. И с новыми силами рвалась к работе. Но пока планы придется отложить на неопределенный срок.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. На счету актрисы более 40 картин, среди которых - "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". 18 лет назад он получила звание заслуженной артистки России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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