В колоде только дамы: претендент на пост президента США Джо Байден должен выбрать напарницу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пока что не объявил имя своего напарника, с которым должен пройти финальную стадию предвыборной гонки. Или напарницы.

Почти все уверены, что нынешняя повестка дня – протесты борцов за расовое равноправие, мачоизм, царящий в американском политическом истеблишменте – требуют от Байдена сделать точный выбор: будущим вице-президентом США должна быть не белая женщина – афро- или латиноамериканка.

Назывались самые разные фамилии – Камала Харрис, Сьюзан Райс.

Но в колоде Байдена точно есть еще несколько кандидатур, имеющие все шансы на то, чтобы быть названными. Итоговый выбор Байден планирует озвучить на национальном партийном съезде, запланированном на середину августа.

Камала ХаррисФото: GLOBAL LOOK PRESS

Все шансы на номинацию есть у Вэл Демингс, первой женщины-шефа полиции Орландо, а также у нынешнего мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс.

Чуть меньше шансов у проигравшей выборы губернатора Джорджии Стейси Абрамс, совсем мало их у Карен Басс, которой СМИ напомнили ее комплименты в адрес Фиделя Кастро и основателя секты сайентологов Рона Хаббарда.

У сенатора Тэмми Болдуин есть определенного рода плюс: она – открытая лесбиянка. Также Болдуин представляет ключевой для Трампа штат – Висконсин. В паре с ней у Байдена есть неплохие шансы одолеть республиканцев не только в этом штате.

Сьюзан РайсФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от Невады Кэтрин Кортес Масто стала первой латиноамериканкой, избранной в Сенат США. Ее номинация может помочь демократам заручиться поддержкой избирателей - латиноамериканцев, а латиноамериканцам увидеть первого в истории США вице-президента - латиноамериканца.