2020-08-04T17:24:04+03:00
Общество

100 молодых чеченцев вернули из Москвы домой из-за недостойного поведения

В столице они нарушали порядок, устраивали драки, а некоторые пристрастились к наркотикам. На малой Родине их отправят на общественно-полезные работы
Василиса НИКОЛАЕВА
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Кого именно вернули и как, не уточняетсяКого именно вернули и как, не уточняется
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4 августа в Грозном состоялась встреча депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова с провинившимися молодыми людьми, всех их — больше 100 человек - вернули домой и отдали на поруки родне и правоохранителям.

- Главе Республики Рамзану Кадырову в соцсетях каждый день пишут о поступках жителей, уехавших за пределы нашего региона. Вот, мол, ваши совершили. Где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ. И недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина. Мы такого допустить не можем, - отчитывал собравшихся Делимханов.

Делимханов провел беседу с возвращенными домой правонарушителями.

Он также подчеркнул, что таких легкомысленных молодых людей могут использовать в своих целях недоброжелатели и правокаторы. А нарушать законы из-за горсти таблеток вообще позор. Теперь всем провинившимся предстоит перевоспитание в кругу семьи и на общественных работах в разных городах Чечни. Под присмотром полиции.

Кого именно вернули и как, не уточняется. Но известно, что Кадыров еще в июле поручил Делимханову заняться вопросом поведения молодых чеченцев в Москве. Произошло это после конфликта двух блогеров Святослава Коваленко (москвич) и Зелимхана Зелимханова (чеченец). Молодые люди пересеклись где-то на просторах интернета, в онлайне у них случилась перепалка, которая потом перетекла в реальную жизнь. Коваленко выложил видео, где заявил, что не уважает Зелимханова. А Зелимхан в свою очередь назначил Святославу реальную встречу в Митино. Приехал туда не один, а с четырьмя друзьями. Случилась драка, которая попала на видео, а после и в интернет.

Толпа чеченцев напала и избила блогера Коваленко.Видео: youtube-канал пострадавшего

После вмешательства в дело Кадырова и Делимханова чеченский блогер удалил видео драки (и вообще свой канал на YouTube) и извинился перед Коваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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