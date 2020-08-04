2020-08-04T16:37:47+03:00
Происшествия

В Москве гаишники поймали водителя, с начала года нахватавшего больше пятисот штрафов

Ни один из них он не оплатил, а попался на пьяной езде
Анастасия ВАРДАНЯН
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Неизвестно, сколько еще "писем счастья" прилетели бы этому "шумахеру", если бы не случайНеизвестно, сколько еще "писем счастья" прилетели бы этому "шумахеру", если бы не случайФото: Артем КИЛЬКИН
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Если бы гаишники вели антирейтинг водителей, то, наверняка, его бы возглавил этот 22-летний автомобилист. Молодой человек с начала года нахватал 562 штрафа за нарушение ПДД. Вдумайтесь только! Получается, что каждый день он нарушал правила, как минимум, дважды. Все штрафы с приборов автоматической фиксации, и как вы уже догадались, все не оплачены. Неизвестно, сколько еще "писем счастья" прилетели бы этому "шумахеру", если бы не случай.

- На улице Зеленоградской инспекторы остановили автомобиль «Мерседес» под управлением 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. При проверке документов водитель заметно нервничал и имел явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - рассказали "КП" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Москве.

Пьяного водителя пробили по базе, тогда и открылась правда о зашкаливающем количестве штрафов. В тот же день злостного нарушителя доставили в отдел полиции. В ближайшее время за пьяную езду и уклонение от оплаты штрафов его будут судить. Автомобилисту грозит лишение водительского удостоверения и исправительные работы. Трудиться дворником на благо страны ему придется не один год. Сумма долга по его штрафам перевалила отметку в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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