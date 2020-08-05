Мы обновили KP.RU! Свежий дизайн, яркие фото, еще больше видео и новая кнопка для читателей

Друзья, мы запустили новый дизайн сайта «Комсомольской правды». С главной целью – чтобы нашим читателям было удобнее читать статьи, смотреть фото и видео.

Угодить всем сложно, особенно если нас более 60 миллионов уникальных пользователей – примерно столько в месяц заходит на сайт KP.RU. В день мы выпускаем более 1200 материалов, более 100 видео, а количество фотографий подсчитать не беремся. Это очень большой массив информации, который нуждается в хорошем представлении для читателей.

Со времен последнего перезапуска прошло (подумать только!) уже шесть лет. За это время стройный поначалу дизайн оброс большим количеством «ракушек», как корабль, долго находившийся в плаванье. Мы постоянно добавляли новые элементы, чтобы соответствовать духу времени, но в один прекрасный момент поняли, что нам нужен свежий взгляд.

И впервые за 22 года истории KP.RU мы привлекли сторонних разработчиков. Выбрали компанию AGIMA – крупнейшего интегратора digital-решений, одну из самых известных компаний по разработке веб-сервисов в России.

Впервые за 22 года истории KP.RU мы привлекли сторонних разработчиков. Выбрали компанию AGIMA

- Поначалу было страшно, ведь мы допускали к сайту посторонних специалистов. Надо было довериться и честно рассказать, что нас беспокоит, обсудить больные вопросы и докопаться до сути проблем. С другой стороны, привлекательно, что сайт изучат грамотные аналитики и скажут, что именно надо сделать, - говорит издатель сайта KP.RU Олеся Носова.

- Редко удавалось работать с компанией, клиенты которой – все. Аудитория сайта – почти половина России. Поэтому проект стал интересным и сложным вызовом. Проанализировали статистику, чтобы получить представление об аудитории. Провели опрос читателей. Ведь нельзя сразу мыслить о 50-60 миллионах человек. Только изучив аудиторию и ее запросы, мы смогли начать работу. Ведь хороший дизайн нельзя сделать без какой-то подноготной, без идеи. Он, может, и будет красивым, но совершенно неэффективным, - рассказал руководитель направления проектирования интерфейсов AGIMA Дмитрий Подлужный.

Руководитель направления проектирования интерфейсов AGIMA Дмитрий Подлужный

- Аналитики выяснили, что на сайт KP.RU читатель приходит не только за свежими новостями, но и чтобы получить ощущение праздника. Здесь можно прочитать большой текст о геополитике, посмотреть фото и видео из горячих точек, узнать, во что одеваются звезды, и получить совет, как взять выгодную ипотеку или купить кофеварку, - рассказала руководитель проекта AGIMA Наталья Романчук.

- Нужно понравиться тем, кто любит новое, и тем, кому привычно старое. Это гораздо сложнее, чем сделать с нуля. Большое количество времени ушло на подбор шрифта, цветов – все элементы должны были дружить с историей «Комсомольской правды», но в то же время двигать газету вперед. Все это создает ощущение бренда, его важно не потерять. В этом нам безумно помогала редакция, - поделился руководитель отдела дизайна AGIMA Константин Кислейко.

10 самых важных моментов перезапуска сайта

Дизайн. Мы постарались сделать его легче, свежее, функциональнее.

Сайт стал быстрее в 10 раз (ну, почти :-). Мы убрали лишние коды, уменьшили количество рекламы и внедрили новые технологии «под капот».

Блок «Выбор редакции». Мы гордимся, что в «КП» работают одни из лучших журналистов России. Поэтому на главной странице предусмотрели блок из лучших материалов наших корреспондентов, чтобы читатели их не пропустили. Он не будет ротироваться.

Вот так выглядит блок «Выбор редакции», где мы планируем держать самые значимые публикации КП.

Доработали навигацию. Появилось двойное меню: основное, с большими разделами, и под текущие темы.

Переделали раздел видео. Несколько лет в составе KP.RU успешно работает видеослужба. Между собой мы называем их «видеолюди». Они снимают и монтируют ролики, которые смотрят не только посетители нашего сайта, но и миллионы человек в соцсетях. Это не словесный штамп, а реальные цифры статистики наших роликов. Надеемся, что теперь видео смотреть еще удобнее (и больше).

Акцент на фото. Большие и качественные фотографии – это важный элемент оформления наших новых широкоформатных статей.

Фотографии теперь больше размером и лучше качеством.

Адаптивная верстка. Неважно, на каком устройстве вы нас читаете – сайт будет адаптироваться под вас. И мы намеренно выбираем большие шрифты для мобильной версии, чтобы ваши глаза не уставали.

«Да!». Так называется новая кнопка в конце каждого материала. Нажмите, если согласны с автором, понравилась статья.

Кнопку «Да!» разработали специально для читателей, чтобы они могли одобрить материал автора.

Добавили новые рубрики. Когда читатель открывает газету «Комсомольская правда», он знает, что на второй полосе его ждут новости мировой политики, а на третьей – «Вопрос дня». Структура неизменна, потому что люди любят то, как мы это делаем. Новыми блоками на сайте – «Цитата дня», «Цифра дня» – мы хотим сделать сайт еще более узнаваемым и разнообразным.

Так выглядят новые элементы сайта – цитаты, вопрос дня и т.д.

Упор – на региональные новости. «Комсомолка» уникальна: у нас самая широкая региональная сеть. Местные редакции не только пишут на страну, но и ведут полноценные сайты о жизни в своей республике, области или крае. Местные сайты занимают верхние строчки рейтинга посещаемости – знак качества и оперативности нашей сети. Теперь на главной странице каждого региона – еще больше места для местной тематики.