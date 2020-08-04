Алиса Мон сделала пластику, Лариса Черникова — в хоре Хьюстона, «Божья коровка» полгода без концертов: Куда пропали звезды 90-х

Все в жизни стремительно меняется: на смену советской эстраде приходили патлатые рокеры, потом попса новой волны, теперь повесткой заправляют рэперы. Однако прелесть этого мира в том, что есть все-таки незыблемые вещи. Вечная и неповторимая классика. Хиты из 90-х до сих пор востребованы не только на тематических дискотеках, но и в современных сериалах («Ольга», «Чики») — довольно часто там звучат «песни нашей молодости». А ведь некоторые группы и солисты, подарившие стране шлягеры, в последнее время вроде бы сгинули в пучине забвения. «КП» вспоминает культовых артистов девяностых и выясняет, где они сейчас.

Алиса Мон

alisamon_vsartist Алиса Мон

Певица одно хита, но какого! «Алмаз» (и песня, и снятый в Майами клип) стал одной из вершин поп-творчества 90-х. Но Алисе Мон, бывшей солистке группы «Лабиринт», несметных богатств и головокружительного взлета карьеры не принес. В прошлом году певица отметила 55 лет — и мало кто знает, что с ней происходило последние 30 из них.

Разорвав отношения с продюсером Андреем Неклюдовым, выпускавшем «Алмаз», она осталась ни с чем. И зарабатывала нечастыми и довольно скромными концертами. Несколько лет назад Мон пришла в шоу «На десять лет моложе» (Первый канал), где над ее внешностью поколдовали косметологи, стоматологи, пластические хирурги — в итоге Алиса Владимировна заметно преобразилась.

Алиса Мон не прошла кастинг Первого канала. Фото: 1tv.ru

Кроме того, артистка пробовала пройти кастинг в шоу перевоплощений «Один в один» (не вышло), записала новую песню с молодым коллегой по прозвищу ANAR и исполнителем Сергеем Ноябрем. После двух разводов Мон не торопится снова выходить замуж, хотя вовсе не против отношений. Долгое время она встречалась с молодым человеком, который был младше ее на 14 лет.

А еще певица воспитывает сына Сергея (30 лет) — он тоже занимается музыкой.

Алиса Мон. .Розовые очки.

Лариса Черникова

Лариса ЧерниковаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Среди людей, которым больше 25 лет, сложно найти тех, кто не помнит песни «Я люблю тебя, Дима», «Одинокий волк», «Да ты не смейся». Выпускница Гнесинки Черникова взяла фамилию у мужа — предпринимателя, который сильно вкладывался в раскрутку молодой и перспективной 19-летней девушки. Пока в 1996 году Андрея Черникова не обнаружили мертвым в огнестрельным ранением головы на могиле его отца.

После этого Черникова продолжила сольную карьеру, посвятила убитому мужу песню, работала на «Открытом радио» и вплоть до начала нулевых выпускала альбомы. А потом через службу виртуальных знакомств познакомилась с американским предпринимателем Джеймсом Файором (не сообщив, что она русская звезда эстрады). Улетела жить к нему, вышла замуж, в 2005 году родила сына Кирилла. А потом развелась с иностранцем, потому что он сильно пил, осталась жить в Техасе и увлеклась...йогой, сыроедением и восточными практиками. Жила в Таиланде. В 2017 году Черникова выпустила альбом с говорящим названием «Закон ОМ», где исполняла мантры на санскрите. В эфире у Андрея Малахова в «Пусть говорят» Лариса призналась, что ищет донора спермы для того, чтобы родить второго ребенка.

45-летняя певица по-прежнему потрясающе выглядит и даже снимается в кино: год назад на большие экраны вышла музыкальная комедия «Веселые гастроли на Черном море», где Черникова сыграла одну из главных ролей. Живет с сыном в США и в качестве хобби поет в Хьюстонском симфоническом оркестре.

«Вирус!»

«Ну где же ваши ручки?», «Ты меня не ищи», «Попрошу тебя» и другие вирусные хиты этой команды взрывали танцполы дискотек конца девяностых - начала нулевых. «Вирус!» активен до сих пор! Бессменная солистка зеленоградского коллектива Ольга Лаки (Козина) вместе с коллегами записывает новые песни и выпускает альбомы — в 2017 году вышла пластинка «Навстречу мечте», часто приходит в радио- и утренние эфиры ТВ, выпускает клипы (последний — в прошлом году).

После снятия режима изоляции «Вирус!» принимал участие в сводном концерте звезд дискотек 90-х (с Юлей Волковой, «Дискотекой Авария» и проч.), а пару недель назад музыканты спели на сцене Славянского базара в Витебске — концерт транслировал канал «Россия 1».

«Божья коровка»

bogiakorovka Божья коровка

Коллектив, который прославила песня про гранитный камушек в груди, выпустил 13 альбомов. И не тогда, а сейчас — последний из них вышел в 2019 году. Солисты Владимир Воленко и Наталья Шоколадкина работают, как завод: он пишет песни и музыку, она шьет костюмы для группы и играет на нескольких инструментах. У группы есть собственный канал в Youtube, в 2018 году с юбилейным гастрольным туром они объехали Белоруссию. Кроме того, Воленко и Шоколадкина — не только творческий, но и семейный тандем. У пары есть сын Владимир (12 лет) и дочь Даша (15 лет).

Наталья ШоколадкинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последние пять месяцев, как написал лидер «Божьей коровки» в сети «Вконтакте» из-за коронавируса группа без концертов (с поправкой на выступление в «Славянском базаре-2020»).

«Белый орел»

Группа "Белый орел"

Основанная бизнесменом Владимиром Жечковым (он, собственно, и солировал — его голос вы и помните) группа «Белый орел» — название заняли у популярного тогда бренда водки — тоже прославилась небольшим количеством хитов: «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя быть красивой такой». С 2016 года после смены нескольких вокалистов (Михаил Файбушевич, Александр Ягья, Леонид Лютвинский) главным голосом группы стал Денис Косякин — друг предпринимателя-основателя Жечкова. Два клипа на две главные песни коллектива должны были быть грандиозными. В первом сыграла Марина Могилевская — он похож на мини-фильм, а вот во втором («Потому что нельзя быть на свете красивой такой») были заявлены Линда Евангелиста (!), Синди Кроуфорд (!!) и Наоми Кэмпбелл (!!!), но вместо них там сыграл стриптизер Тарзан и группа неизвестных девушек.

В начале года группа давала гастроли в Германии в рамках «Дискотеки «Авторадио», а 9 мая «Белый орел» выпустил монохромное видео на композицию «На краю», и посвятил его ветеранам ВОВ.

Денис Косякин 2 августа отмечал на улицах Москвы День ВДВ.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сам Денис Косякин 2 августа отмечал на улицах Москвы День ВДВ.