НЛО – ну, вылитый пепелац из фильма «Кин-дза-дза!» – появился в небе над Швейцарией

- Земля в антитентуре, родной. И мы до нее никак долететь не можем, понимаешь? – объясняли «дяде Вове» - Владимиру Николаевичу Машкову - и его попутчику «скрипачу» - Гедевану Александровичу Алексидзе, закинутым машинкой перемещения на планету Плюк в галактике Кин-дза-дза.

- Не может пепелац на Землю попасть, - говорили им. Но это в кино не может. А в реальной жизни пепелац, похоже, до Земли добрался. В конце июля 2020 года его заметили в небе над Швейцарией. И даже запечатлели на видео, которое обнародовал на своем сайте известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring ).

Снимал некто Roi Soleil. На какое-то время он зачем-то отвел объектив от НЛО – по мнению Скотта, для того, чтобы посмотреть нет ли чего еще интересного рядом. Посмотрел. Но ничего достойного не заметил. А когда оператор вернулся к прежнему ракурсу, то НЛО почти скрылся из виду, а потом и вовсе исчез.

НЛО парил в воздухе чуть дальше деревьев.

Это уже не НЛО, а пепелац с Планеты Плюк - найдите отличия.

Пепелац словно бы рванул в свою галактику. Или еще куда подальше. Явно не без гравицапы, имевшейся на борту. Ведь с ней - «в любую точку Вселенной фьють — за пять секунд» .

НЛО в виде пепелаца или «гадюшника с колесиками», как его называл эцилопп – представитель власти с планеты Плюк, попадает в кадр впервые.

Без гравицапы и луца пепелац - просто ведро с гайками.

Сам же Уаринг, который не смотрел фильм «Кин-дза-дза!», полагает, что НЛО, появившийся в небе над Швейцарией, более всего напоминает так называемый Кексбургский желудь (Kecksburg UFO) - НЛО, упавший 9 декабря 1965 года в штате Пенсильвания. Если, конечно, верить описаниям внешнего вида объекта, которые оставили очевидцы того удивительного и до сих пор не проясненного события.

Если верить очевидцам, то "кексбургский желудь" увезли военные.