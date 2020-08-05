2020-08-05T16:21:20+03:00
Лесные пожары

В Югре площадь лесных пожаров снизилась в три раза

Сейчас в округе пожары действуют на территории в 209 га
Мария БАРАНОВА
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Основные причины возгораний в регионе - грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в зеленых массивах.Основные причины возгораний в регионе - грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в зеленых массивах.
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Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе снизилась в три раза и сейчас составляет 209 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов региона. Во вторник леса в Югре горели на территории 656 га.

«На территории автономного округа действует 13 лесных пожаров общей площадью 209 га на территории государственного природного заповедника "Малая Сосьва", Кондинского, Мегионского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского и Юганского лесничеств. Из них локализовано десять лесных пожаров на территории Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского и Юганского лесничеств площадью 197 га», - говорится в сообщении.

Известно, что основные причины возгораний в регионе - грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в зеленых массивах. По данным регионального гидрометцентра, в Югре накануне в ряде муниципальных образований прошли дожди.

Между тем всего за сутки лесные пожары потушили на территории 410 га. На месте работают 2270 человек и 300 единиц техники. Кроме того, задействовано свыше 5800 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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