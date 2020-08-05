"Легенды с тремя волосинками на голове": исполнительница хита "Ищу тебя" Татьяна Анциферова высмеяла постаревших певцов

Татьяну Анциферову называли чуть ли не главной звездой советской эстрады. Это с ней дуэтом пел Лев Лещенко "До свиданья, Москва" на закрытии Олимпиады-80. И это ее голос звучал в культовом фильме "31 июня". Главную песню "Ищу тебя" распевали все граждане СССР, а строчки о том, что "всегда быть вместе не могут люди" стали визитной карточкой артистки. Кстати, на роль главной исполнительницы картины претендовала сама Алла Пугачева.

Татьяна Анциферова считалась одной из самых ярких артисток Советского Союза. Но более 20 лет назад певица прекратила выступать на эстраде. В 1981 году у женщины диагностировали диффузный токсический зоб. В 1983-м она перенесла тяжелейшую операцию, после которой врачи заявили, что петь она больше не сможет. К счастью, прогнозы медиков не оправдались.

Певица вернулась на сцену уже в середине 80-х. Гастроли Татьяна Владимировна приостанавливала только в 1986 году после рождения сына.

Теперь же она следит за успехами коллег. По мнению Анциферовой, артист должен вызывать позитивные эмоции, возбуждать и радовать зрителя.

"Мне очень не нравится, когда советские легенды, у которых три волосинки на голове, продолжают ездить, выступать. Они выглядят, как бэушные звезды, которые никому не нужны. Особенно плачевно, когда так себя ведут рокеры, которые, в принципе, должны излучать секс. Всему свое место и время", - цитирует звезду "СтарХит".

Много лет Татьяна Владимировна работает педагогом и категорически отказывается ходить на телевизионные шоу. "Меня часто зовут на всякие программы, где нужно балаболить в компании артистов из старой гвардии. Многие из них, наоборот, жаждут внимания, а я этого не хочу. Я бы с удовольствием сходила на шоу, где нужно обсуждать с коллегами музыку, но на современном телевидении ничего такого нет", - резюмировала певица.