Как можно стать индивидуальным попечителем особого ребенка

ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА И ПОИСК СЕМЬИ

Среди высоких деревьев в районе Университета спряталось уютное двухэтажное здание с куполом - первый в России негосударственный социальный дом сат мейного типа для инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития под патронажем православной службы помощи "Милосердие".

В Свято-Софийском социальном доме или Домике, как его здесь ласково называют, проживают 23 подопечных, оставшиеся без попечения родителей. Ими занимаются воспитатели, дефектологи, специалисты ЛФК, волонтеры. Благодаря этим занятиям многие ребята начинают самостоятельно есть, двигаться, улыбаться и общаться с окружающими.

Комнаты подопечных Домика. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

Волонтеров же стараются привлекать не только для помощи, но и дружбы с детьми. Многолетняя практика показывает, что наличие такого друга значительно стимулирует развитие ребенка. И главное - дает ребенку шанс обрести семью. Есть случаи, когда волонтеры оформляют на воспитанника гостевой режим и забирать его на время к себе домой. Ориентированность на поиск семьи - вообще одна из отличительных черт Свято-Софийского социального дома. Ведь найти приемных родителей для ребенка с множественными нарушениями развития, как правило, очень сложная задача. В случае, если семьи для ребенка не находится, то о нем заботятся и после его совершеннолетия. Что тоже крайне важно.

- Воспитанники могут находиться здесь бессрочно. Наша организация переформировалась, мы теперь не детский дом, а социальный, поэтому ограничений по возрасту нет. На сегодня Домик уже полностью заполнен, - рассказала "КП" заместитель директора Свято-Софийского социального дома Светлана Артюхова. - Наша цель - создать для ребят обстановку, наиболее приближенную к домашней, обеспечить условия для их развития и обучения и устроить их жизнь в дальнейшем. Наша организация является поставщиком социальных услуг, поэтому частично финансируется за счет Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, но наибольшую часть средств получаем от благотворителей, юридических и физических лиц. Пандемия спровоцировала дополнительные нагрузки и расходы на карантинные меры, и на фоне общего снижения дохода наш финансовый поток тоже уменьшился. Это стало испытанием для нас...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794498" frameborder="0"></iframe> Свято-Софийский социальный дом.Андрей Минаев

ДЕТИ ЕЗДЯТ В ШКОЛУ И МУЗЕИ

16-летняя Катя Копыльцова с удовольствием проводит экскурсию по Домику, показывает уютные и забитые игрушками комнаты воспитанников и рассказывает, как попала сюда два года назад.

- Поначалу я переживала, боялась, но быстро привыкла, завела друзей. Дружим всей семьей, - улыбается она.

Воспитанница Катя Копыльцова ведет видеоблог... Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

Жизнерадостная девочка делает украшения и аппликации из бисера и пайеток, ведет на сайте Домика собственный видеоблог, читает подаренные волонтерами книжки. При этом Катя учится дистанционно в школе в районе Коньково и даже посещает курсы керамики.

Надо отметить, что Домик уделяет особое внимание социализации детей, поэтому его подопечные посещают детские театры и музеи. А с 2015 года стали выезжать в школу и обучаться по специальным программам. Ранее подобное было для них недоступно.

Есть в Свято-Софийском социальном доме и домовый храм в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Раз в две недели священник служит в нем литургию для воспитанников и гостей Домика.

...И делает вот такие аппликации из бисера и пайеток. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

КАК ПОМОЧЬ

Можно сделать пожертвование, помочь с постоянными нуждами типа средств гигиены и оплаты коммунальных услуг, стать волонтером или индивидуальным попечителем особого ребенка - вся информация для неравнодушных на сайте Свято-Софийского социального дома.

Пожертвование можно сделать также через сайт православной службы помощи "Милосердие".