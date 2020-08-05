В Хабаровском крае рухнул железнодорожный мост: пострадали военные строители

Сегодня утром в районе поселка имени Тельмана в Хабаровском крае подразделение железнодорожных войск Восточного военного округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.

- При наведении моста, произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Восточного военного округа Минбороны России.

По данным ведомства все военнослужащие были оперативно доставлены в одно из ближайших военно-медицинских учреждений гарнизона, для медицинского обследования и оказания помощи. Угрозы их жизни нет.

На месте работает комиссия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее источники сообщили СМИ, что это ЧП произошло во время учений военнослужащих в Смидовичском районе Еврейской автономной области.

Отметим, что 6 августа Военные железнодорожники празднуют свой профессиональный праздник. Не исключено, что объект торопились построить к дате.