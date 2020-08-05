Видео первой тренировки фигуристки Алены Косторной у Плющенко опубликовано в сети

Прошла почти неделя с того момента, как с громким скандалом команду тренера Этери Тутберидзе покинула фигуристка Алена Косторная. Чемпионка Европы 2020 и победительница финала Гран-При теперь будет заниматься у Евгения Плющенко в его академии. Туда же некоторое время назад перешла еще одна именитая фигуристка "Хрустального" - Александра Трусова.

Фанаты внимательно следят за передвижениями Алены и в одном из фан-пабликов фигуристки опубликовали видео ее первых прокатов в академии у Евгения Плющенко. Во время стрима в Инстаграме болельщики в комментариях очень сильно просили увидеть Алену вживую и получили свое - на кадрах, опубликованных в соцсети, Косторная трудится в общей группе вместе с остальными спортсменами.

Напомним, что в прошлом сезоне Алена Косторная впервые в жизни перешла выступать на взрослый уровень после хороших результатов на юниорских прокатах. Осенью 2019 года Косторная выиграла два этапа серии Гран-При. Потом она в декабре стала первой в финале, который прошел на льду в Турине. Спустя пару недель фигуристка заняла второе место на чемпионате России 2020 в Красноярске. Ее опередила Анна Щербакова. А потом в финале сезона Алена победила на чемпионате Европы 2020, который прошел в австрийском Граце.