Главный онколог Минздрава Андрей Каприн: От постановки диагноза «рак» до назначения лечения должно пройти не больше 14 дней

Гостем программы «Здоровый разговор» на радио «КП» стал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн.

«ВЫСТОЯТЬ В ЭПИДЕМИЮ ПОМОГЛО СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО»

- Андрей Дмитриевич, от коронавируса пока никуда не деться, но и рак, увы, не ждет. Если сравнивать работу онкослужбы в нашей стране и зарубежных онкоцентров, которые столкнулись с эпидемией раньше — у нас были какие-то преимущества, специальная подготовка?

- Я связывался с нашими коллегами, главными онкологами Италии, Испании, Нидерландов (мы с ними дружим, на это не влияют никакие санкции) с самого начала пандемии, везде была паническая ситуация. Они понимали, что в условиях эпидемии COVID-19 очень трудно будет удержать онкослужбу. А у нас обнаружилось удивительное преимущество. Наши предки были очень мудрыми людьми. 30 апреля 1945-го года правительство СССР подписало постановление о создании онкологической службы Советского союза. Очень быстро были созданы 139 диспансеров. Казалось бы: стране, когда шел штурм Берлина, больше нечем заняться, кроме как создавать онкослужбу? Но руководство понимало, что в мирной жизни будет другой опасный враг.

Построенная тогда система онкодиспансерной помощи спустя 75 лет оказалась островками, которые мы смогли оградить от пандемии коронавируса. Когда-то были горячие головы, которые говорили, что онкологическую службу лучше раздать, как за рубежом, по университетским клиникам, по большим центрам. За границей онкологические отделения входят в многопрофильные госпитали. Но именно из-за этого они и пострадали. Многие страны вынуждены были вводить карантин, закрывать онкологические подразделения и отказывать онкобольным, не допуская их на территорию многопрофильных стационаров. Пациенты оставались дома, что может быть критично, особенно для хирургических больных. У нас же онкодиспансеры оставались крепостью по борьбе с раком. Пара из них закрывались на мойку (санитарные процедуры. - Ред.) буквально на неделю, и потом все продолжали работать.

«ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ ЦЕРБЕРАМИ»

- Сейчас перед плановыми операциями пациентов просят сдавать анализ на коронавирус. Онкобольных это тоже коснулось?

- Да, безусловно. У онкологических больных организм особенно ослаблен, поэтому нам очень важно защищать и стационары, и пациентов, и врачей, и медсестер от коронавирусной инфекции. В целом за время эпидемии клиническая жизнь здорово изменилась. Мы вынуждены временно прекратить посещение родственников, пациентам нельзя выходить в коридор. К сожалению, нам приходится быть в некотором роде церберами сейчас, потому что нужно сохранять здоровье всех, кто находится у нас на лечении, и саму онкологическую службу. Беречь специалистов, медсестер, которые умеют работать с онкопациентами. Если коронавирус вышибет их, может произойти настоящая катастрофа.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ НАЧИНАТЬ ПРОВЕРЯТЬСЯ НА РАК

- Мы знаем, что в разгар эпидемии диспансеризация и онкоскрининги были остановлены, а сейчас во многих регионах все возобновляется. Давайте напомним: с какого возраста нужно начинать проверяться на рак?

- У нас сейчас изменились возрастные показатели для онкоскринингов. Женщинам, начиная с 28 лет, нужно проходить ПАП-тест для раннего выявления рака шейки матки. С 35 лет — делать маммографию. И всем, начиная с 40 лет, нужно сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь. Это очень важный тест, который позволяет диагностировать на ранних стадиях рак желудка и рак кишечника.

- Куда идти, чтобы провериться?

- В поликлинику по месту жительства.

- То есть я могу прийти к терапевту и попросить его назначить онкоскрининг?

- У всех терапевтов должны быть таблицы, где указывается, какие виды скринингов вам положены в зависимости от возраста. Если вы сами хотите заранее посмотреть такую таблицу, зайдите на сайт главного онколога.

МОЖНО ЛИ ИЗЛЕЧИТЬ РАК

- Во многих странах уже нет такого термина, как излечение от рака. Это хроническое заболевание, - рассказывает академик Каприн. - Пациенту нужно находиться под наблюдением в течение всей последующей жизни. Порой, если речь идет о наследственном раке, надо брать на целевой скрининг его семью. Сейчас в Министерстве здравоохранения готовится беспрецедентный проект, который называется ВИМИС (вертикально интегрированная медицинская информационная система). Мы будем четко видеть онкоистории пациентов от первичного звена в компьютере терапевта: кого он принял, в каком возрасте. Главный онколог региона, а потом и мы, главные онкологи Минздрава (нас двое, это я и Иван Сократович Стилиди), видим на протяжении всей истории болезни, была ли, скажем, женщина в 28 лет направлена на онкоскрининг или нет. Сейчас эта система пилотно отрабатывается в 5 регионах, когда она заработает по всей стране, это будет важный вспомогательный инструмент для онкологов.

- Нередко люди думают: если рак обнаружили на ранней стадии, можно даже обойтись без операции. Это верно?

- Нет, при раннем выявлении хирургия зачастую как раз выходит на первый план. Небольшую локализованную опухоль, расположенную доступно для хирурга, лучше удалить. Кстати, онкологическая хирургия отличается от общей хирургии. Потому что по нашим законам, как правило, требуется еще удаление лимфатических узлов или мест наиболее возможного метастазирования. Так, при раке яичника обязательно нужно убирать сальник желудка. Это доказанная зона метастазирования.

Если же болезнь перешла в распространенный процесс, то мы применяем комбинированное и комплексное лечение: сначала назначаем химиотерапию и лучевую терапию, которые позволят локализовать опухоль, уменьшить ее в размерах. А после операции нужно работать с удаленными метастазами, например, с помощью химио- и лучевой терапии. То есть пациент попадает в длительные, до 6-8 курсов, а иногда пожизненные курсы химиотерапии. Вот почему так важно проходить онкоскрининги, чтобы выявлять рак на ранних стадиях.

Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ПОЧЕМУ ЛИДИРУЮТ РАК ГРУДИ И КИШЕЧНИКА

- СМИ сейчас часто пишут о раке, об историях известных пациентов. Особенно на слуху рак мозга. А как выглядит реальная картина заболеваемости?

- Что касается рака у известных людей, то он был и в далеком прошлом. В летописи описан рак желудка у Ярослава Мудрого. У Владимира Красно Солнышко был рак губы. Болел и Александр Македонский. В России сейчас по частоте заболеваний у мужчин лидируют рак бронхов, легкого, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы. У женщин на первом месте рак молочной железы, потом рак тела матки. На третьем месте и у мужчин, и у женщин рак кишечника.

- Почему лидеры по заболеваемости именно эти виды рака?

- Молочная железа это гормональный орган с наибольшим посылом на мутацию. На распространенность рака кишки, по сути, повлияла хорошая жизнь: частое употребление красного мяса, злоупотребление едой в целом и ожирение, малоподвижный образ жизни благодаря автомобилям и работе в офисе. Ну и, разумеется, курение. Рак легкого у курильщиков встречается в 20 — 30 раз чаще. Также у них повышает риск рака мочевого пузыря, рака губы, языка.

Для рака кожи главный фактор это гиперинсоляция, злоупотребление загаром. Мы призываем находиться на солнце только в утренние часы, до 11-ти, и вечерние, после 17-ти.

- А кремы от солнца защищают?

- Чтобы достоверно выяснить это, нужно мазать одного человека, выставлять его на солнце, а другого не мазать. Но с медицинской точки зрения неэтично подвергать добровольца высокому риску рака кожи. Результаты подобных исследований мне не встречались.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Как быть, если отказывают в выдаче необходимых лекарств

- Андрей Дмитриевич, в сообществах в соцсетях один из самых частых вопросов, который задают больные и их близкие: что делать, если отказывают в выдаче лекарственных средств, которые рекомендованы для лечения? Куда обращаться?

- Сейчас этот вопрос находится под жесточайшим контролем Минздрава. И в министерстве, и у нас в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии есть «горячая линия». Можно позвонить по телефону: 8 800 444 31 02. Также мы принимаем сообщения в электронном и письменном виде на адрес центра или почту главного онколога (ГЛАВОНКО.РУ), немедленно связываемся с главным онкологом региона, принимаем меры. Кстати, должен сказать, что даже во время пандемии крайне мало было таких обращений. То есть обеспечение лекарствами удалось удержать на достаточном уровне.

- Еще бывают ситуации: человек приехал на консультацию в федеральный онкоцентр, там ему рекомендовали определенное лечение по месту жительства. А на месте отказывают, назначают что-то другое. Тут как быть?

- В таких случаях просите телеконсультацию в формате «врач — врач». Ваш лечащий врач выходит на связь с нами или другими референсными центрами по специальной системе телемедицинской связи, доступной в каждом медучреждении. Делает запрос в федеральный центр. Мы назначаем время и в режиме онлайн консультируем по любому вопросу. Сейчас эта практика активно развивается. Более того, есть возможность связаться с несколькими центрами. Консультированием в формате телемедицины занимаются, в том числе, четыре национальных медицинских исследовательских центра: ростовский, мы (НМИЦ радиологии, включающий Институт им. Герцена. - Ред.), НИИ онкологии им. Блохина и НИИ им. Петрова в Санкт-Петербурге.

- Еще люди часто переживают, что слишком много времени может пройти до назначения лечения. Нужно ждать проведения всех обследований, записи на операцию. А опухоль тем временем растет.

- Пациентам и их близким важно знать, что у нас сегодня есть четкий срок, установленный приказом № 915н Министерства здравоохранения: от момента постановки диагноза до начала лечения должно проходить не больше 14 дней. Если срок затягивается, сигнальте на «горячую линию».

От редакции: также пациенты могут обращаться за помощью для защиты своих прав к страховым представителям — специалистам страховых медицинских организаций, выдавших полис ОМС (обязательного медстрахования). По закону для онкопациентов предусмотрено специальное сопровождения таких специалистов по ОМС.