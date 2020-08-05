В Тайване предлагают авиаперелеты в никуда

Тайваньские авиаперевозчики стараются освежить воспоминания заядлых путешественников и развеять их скуку. Закрытие границ и отмена авиаперелетов из-за эпидемии коронавируса не позволяют людям путешествовать. А большинство поездок, как известно, начинаются и заканчиваются в аэропортах.

В июле в Тайване предлагали своеобразную имитацию путешествия: за определенную плату любой человек мог приехать в аэропорт, пройти регистрацию и подняться на борт пассажирского авиалайнера.

В канун Дня отца, который отмечается на Тайване 8 августа, местный авиаперевозчик EVA Air пошел еще дальше, а если быть совсем точным, еще выше. Теперь любой желающий может отправиться в 3-часовой полет, которйй начнется и закончится в тайваньском международном аэропорту Таоюань.

По сути дела, это полет в никуда: самолет все это время будет кружить в небе. Но пассажиры смогут полюбоваться видами Тайваня и соседних островов из иллюминаторов, а также пообедать.

Номер рейса – 5288 выбран не случайно. На китайском комбинация этих цифр звучит как «я люблю папу». Ливрея самолета – в стиле Hello Kitty.

Стоимость полета в никуда - $180. Билеты уже раскуплены. С марта границы Тайваня закрыты из-f COVID-19: местные жители ждут начала возобновления пассажирских авиаперевозок.