В Москве особняк Олега Тинькова обворовали на миллион рублей

О краже из 3-этажного особняка Олега Тинькова стало известно не сразу, поскольку сам бизнесмен проходит лечение, а его супруга Рина Восман находится в Англии уже больше полугода. Поэтому о том, что в пустующий дом известного банкира проникли грабители, первыми стало известно сотрудникам закрытого посёлка. Когда точно в дом пробрались воры, установить пока не удалось, почти сутки за особняком никто не следил. Прибывшим на место оперативникам удалось выяснить, что посторонние попали в коттедж, взломав пластиковую дверь. Грабители точно знали, что в особняке есть чем поживиться и пришли не с пустыми руками. Злоумышленники обнаружили 2 сейфа, но открыть их было непросто. грабителям пришлось потрудиться. Когда сейфы обнаружили, они были искорёжены.

— С места происшествия были изъяты отпечатки рук и обуви, сейф и дверца сейфа с повреждениями, и другие потенциальные улики. Было похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей, более точные цифры будут установлены позднее, — сообщил источник kp.ru

В данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Следствие работает над установлением подозреваемых и всех обстоятельств произошедшего.