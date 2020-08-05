Чулпан Хаматова предстанет на «Кинотавре» в образе Доктора Лизы

31-й «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. На пресс-конференции, посвященной кинофестивалю, его президент Александр Роднянский сразу признался: на фоне пандемии коронавируса у него мелькали мысли вовсе отказаться от «Кинотавра» в 2020 году. В конце концов, отменены же были фестивали в Каннах, Локарно, Теллурайде…

«Даже две мировые войны не останавливали кинематографический процесс. Кинотеатры не закрывались, съемки шли. В самые жестокие дни Второй мировой кинематограф жил. А сейчас остановился. И отмена международных фестивалей оказалась катастрофическим ударом по содержательному, авторскому кинематографу. Никто не увидел новые фильмы знаменитых авторов, никто не услышал новые имена, картины не обозначили и не сформулировали эпоху, как это происходило каждый год. И в итоге фильмы не пришли к зрителю» - констатировал Роднянский.

Президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции, посвященной объявлению программы 31 Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Главным образом «Кинотавр» решили все-таки провести, чтобы не наносить такого же удара еще и по российскому кино. При этом режим будет очень жесткий: вся светская часть отменена, в зале будет «шахматная рассадка» (а значит, многие, желающие посмотреть конкурсные фильмы, в Зимний театр просто не попадут). Вообще, «Кинотавр» в этом году предлагают называть не кинофестивалем, а деловым форумом.

На открытии покажут фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «нетаких», основанный на опере Дмитрия Шостаковича «Нос» (Хржановский, в прошлом году отметивший 80-летие, был лично знаком с Шостаковичем, и еще в 60-е годы получил от него письменное разрешение перенести оперу на экран). Среди героев экспериментальной картины, впервые показанной в январе на фестивале в Роттердаме - Всеволод Мейерхольд и Михаил Булгаков. Хржановскому также вручат традиционный почетный приз «Кинотавра» с формулировкой «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства».

Фильмом закрытия станут «Дорогие товарищи» другого классика - 82-летнего Андрея Кончаловского (картина о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году включена и в конкурсную программу кинофестиваля в Венеции). По словам Роднянского, два пожилых режиссера сняли картины очень яркие и энергичные: «Мы смотрим много фильмов биологически молодых кинематографистов - и видим, насколько они внутренне старше, чем эти мастера».

Жюри возглавит, напротив, сравнительно молодой режиссер - Борис Хлебников, автор фильмов «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Долгая счастливая жизнь», всеми любимой «Аритмии», а также сериалов «Обычная женщина» и «Шторм». Кроме него, конкурс будут оценивать актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, оператор Федор Лясс, критик и телеведущая Дарья Златопольская, сценарист и режиссер Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова. То есть в жюри будут преобладать женщины. Александр Роднянский заметил, что в этом нет никакого желания потрафить общественным вкусам (например, принять во внимание всплеск феминизма на Западе или движение MeToo): еще с 2007 года в конкурсах «Кинотавра» примерно половина фильмов была снята именно женщинами. А программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева добавила, что «феминизация» кинопроцесса - вообще устойчивая тенденция. В этом году из 78 картин, представленных в отборочную комиссию, 30 были сняты женщинами. Среди отобранных в конкурс тринадцати фильмов женщинами-режиссерами сняты шесть, женщины-продюсеры участвовали в девяти проектах, женщины-операторы - в двух, сценаристки - в семи.

Кинорежиссер Борис Хлебников.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Начиная рассказывать о конкурсной программе, Ситора Алиева поблагодарила всех врачей, боровшихся с коронавирусом - и неожиданно расплакалась. Оказалось, что врачи спасали жизнь и ей самой, и ее мужу, и ее маме, и Александру Роднянскому - все «прошли через ад», заболев COVID-19. К слову, самым громким фильмом в конкурсе обещает стать как раз фильм о враче: это «Доктор Лиза», история Елизаветы Глинки, трагически погибшей в конце 2016 года. Ее играет Чулпан Хаматова.

Афиша картины "Доктор Лиза".

Многие картины так или иначе основаны на реальных событиях - например, в основе «Конференции» Ивана И. Твердовского теракт на Дубровке в 2002 году, причем в центре внимания - судьбы его жертв. Кстати, «Конференция», как и еще один конкурсный фильм, «Китобой», будут до «Кинотавра» показаны на Венецианском кинофестивале, в рамках программы Venice Days.

На отбор присылали множество комедий, но, по словам Алиевой, чаще всего это были наивные, очень примитивные истории, рассказывающие о соседях режиссера и относящиеся скорее к хоум-видео, а не к фестивальному кино. Впрочем, комедия в конкурсе тоже будет - «Глубже!» Михаила Сегала. Ну, а главной звездой фестиваля, вероятно, станет актриса Аня Чиповская, которая умудрилась сняться сразу в четырех конкурсных картинах.

Как обычно, пройдет и конкурс короткометражных фильмов. Жюри возглавит режиссер Клим Шипенко, автор прошлогодних хитов «Холоп» и «Текст». Также в него войдут актриса Ирина Горбачева, актер Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин и критик Алексей Артамонов.

Полный список фильмов в основной конкурсной программе (в алфавитном порядке)

«Вмешательство»

Режиссер: Ксения Зуева

В ролях: Аня Чиповская, Павел Попов, Андрис Кейшс, Ксения Раппопорт, Иван И. Твердовский, Дарья Екамасова,

«Город уснул»

Режиссер: Мария Игнатенко

В ролях: Вадик Королев, Людмила Дуплякина, Дмитрии Кубасов, Василиса Земскова, Галина Лебединец

«Глубже!»

Режиссер: Михаил Сегал

В ролях: Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Сергей Бурунов, Семен Трескунов, Владимир Стеклов

«Доктор Лиза»

Режиссер: Оксана Карас

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева

«Китобой»

Режиссер: Филипп Юрьев

В ролях: Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев

«Конференция»

Режиссер: Иван И. Твердовский

В ролях: Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Александр Семчев, Ян Цапник, Анна Слю, Филипп Авдеев

«Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Режиссер: Ангелина Никонова

В ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Мария Шалаева, Юрии Чурсин, Иван Добронравов, Василии Буткевич, Дарья Урсуляк

«Маша»

Режиссер: Анастасия Пальчикова

В ролях: Полина Гухман, Максим Суханов, Аня Чиповская

«Пугало»

Режиссер: Дмитрии Давыдов

В ролях: Валентина-Чыскыыраи Романова, Анатолии Стручков, Артур Захаров

«Скажи ей»

Режиссер: Александр Молочников

В ролях: Артем Быстров, Кай Гетц, Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков, Ирина Розанова

«Трое»

Режиссер: Анна Меликян

В ролях: Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юлия Пересильд

«Хандра»

Режиссер: Алексеи Камынин

В ролях: Михаил Тройник, Данила Якушев, Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева, Аня Чиповская, Равшана Куркова, Тимофей Трибунцев, Иван Янковский, Валерий Гаркалин

«Человек из Подольска»

Режиссер: Семен Серзин

В ролях: Вадик Королев, Виктория Исакова, Владимир Майзингер