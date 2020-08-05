Путину предложили протянуть через Россию высокоскоростной интернет-кабель

- У вас свыше 157 тысяч сотрудников работает, армия целая. И вы крупнейший, самый активный партнёр государства по цифровизации экономики, работаете по отраслям, создаёте отраслевые цифровые платформы, - оценил размах работы «Ростелекома» Владимир Путин, попросив главу корпорации Михаила Осеевского доложить о результатах и перспективных проектах.

Но говоря добрые слова, президент не забыл и недавнее падение портала «Госуслуги» во время выплат детских пособий.

- Портал «Госуслуги» – это ведь тоже ваша работа, - сказал Путин. - Был небольшой сбой, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам. Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим.

Глава «Ростелекома» рассказал об одном из глобальных проектов компании. После завершения развития базовой инфраструктуры на Дальнем Востоке - прокладки подводных кабелей скоростной интернет-связи на Сахалин, на Камчатку, в Магадан, Курильские острова и завершения подключения Чукотки - будет предложена уникальная для мирового рынка услуга.

- Растет объём трафика в мире, объём информации, и Россия может предоставить самый простой и надёжный способ передачи из Европы в Азию, - рассказал Осеевский. - Мы начинаем прокладку высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока, и затем подводный кабель в Гонконг и в Японию. Проект масштабный, объём инвестиций составит приблизительно 40 миллиардов рублей.

Половину ёмкостей этой линии планируется использовать для внутрироссийских нужд, а половину использовать для передачи международного трафика.

- Это позволит нам получить несырьевую экспортную выручку. Интерес наших партнёров в Европе и в Азии довольно большой.

- Срок окупаемости совсем приятный для слуха и для глаза. И для инвесторов потенциальных - пять лет, - похвалил Путин.

- Это связано с тем, что спрос действительно большой, а по России самый короткий путь обеспечивать минимальную задержку, - подтвердил Осеевский.

ЧТО СДЕЛАЕТ «РОСТЕЛЕКОМ»

- Снижена граница попадания в программу подключения к интернету небольших населенных пунктов - с 250 до 100 человек. Это позволит подключить ещё более пяти тысяч населённых пунктов в ближайшие годы.

- Будет активизировано выполнение нацпрограммы по увеличению доли социально значимых услуг, предоставленных в электронном виде.

- Поставлена задача, чтобы портал «Госуслуг» мог обеспечить предоставление не менее 100 миллионов услуг в сутки. То есть чтобы каждый взрослый человек может ежедневно обратиться к государству за получением тех или иных услуг.

- 1 сентября начнётся большой эксперимент по созданию цифровой среды образования - предполагается протестировать дистанционное обучение с возможностью проводить уроки для школьников в отдалённых местах. Для чего будут созданы специальные электронная почта для детей, чат, мессенджер, электронный контент.