2020-08-05T18:17:43+03:00
Экономика

Кто, если не рубль: сбережения в каких валютах спасут от кризиса

Оцениваем перспективы доллара, евро, юаня, швейцарского франка и фунта стерлингов
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нестабильность российского рубля известна всем россиянам. Поэтому, как только курс нашей валюты начинает падать, мы инстинктивно начинаем думать, на что бы обменять рублевую заначку.Нестабильность российского рубля известна всем россиянам. Поэтому, как только курс нашей валюты начинает падать, мы инстинктивно начинаем думать, на что бы обменять рублевую заначку.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Нестабильность российского рубля известна всем россиянам. Поэтому, как только курс нашей валюты начинает падать, мы инстинктивно начинаем думать, на что бы обменять рублевую заначку. И если раньше все было просто как день: «Покупай доллары и ни о чем не думай», - то сейчас задача усложнилась. Попробуем разобраться, у каких валют есть потенциал для роста, а у каких он исчерпан.

ДОЛЛАР, У НАС ПРОБЛЕМЫ

Ситуация с валютой США неоднозначная. С одной стороны, это защитный актив. Во время кризиса крупные инвесторы обычно в нем спасают свои сбережения. В частности, покупают американские гособлигации. Во-первых, потому что верят, что Штаты никогда не обанкротятся. Во-вторых, потому что их легко купить и продать, причем в любом количестве.

С другой стороны, имидж «американца» в последние месяцы сильно пошатнулся. Власти США ведут хаотичную финансовую политику. На немыслимые обороты запустили печатный станок. Плюс никак не могут справиться с коронавирусом и политическим кризисом, начавшимся после смерти Джорджа Флойда. Все это постепенно уменьшает доверие к доллару. Поэтому ему стоит поискать альтернативу, считают многие эксперты.

ЕВРО ПОШЕЛ В РОСТ

Единая европейская валюта уже давно заслужила звание второй по значению мировой валюты. Размер все же имеет значение. Экономика еврозоны по объему превышает даже американскую. И если раньше страны, входящие в ЕС, выпускали собственные облигации, то теперь Европейский центробанк решил занимать деньги на мировом рынке от лица всего Евросоюза.

- Это принципиально меняет ситуацию. Такие гособлигации - очень стабильный инструмент и наименее рискованный. Если рынок заимствований в ЕС будет развиваться, многие страны и крупные институциональные инвесторы могут избавиться от американских гособлигаций и купить европейские, - говорит Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

Правда, в Старом Свете тоже есть свои проблемы. Наряду с успешными Германией, Австрией и Францией, в состав Евросоюза входят Италия, Португалия и Греция, которые давно живут в долг и имеют низкие кредитные рейтинги. В прошлый кризис эти страны уже болтались на волоске от дефолта. На этот раз коронавирус снова нанес сильный удар. И последствия пока сложно предсказать.

Как бы то ни было, проблемы в Европе инвесторы считают меньшим злом, чем трудности за океаном. Свидетельство тому - за несколько месяцев евро укрепился по отношению к доллару на 10%. Если в марте за 1 евро давали 1,06 доллара, то теперь – 1,18 доллара.

АЛЬТЕРНАТИВА - ФРАНК, ФУНТ ИЛИ ЮАНЬ?

Валюты Швейцарии, Великобритании и Китая – это второй эшелон мировых валют. Первые две исторически хорошо котируются среди инвесторов. Не зря же многие богатые люди держат деньги в швейцарских банках и покупают недвижимость в Лондоне и его пригородах. Тем не менее предсказывать резкий рост этих валют довольно сложно. Крупнейшими инвесторами они все еще воспринимаются в качестве дополнительных финансовых инструментов. Но в связи с падением доверия к доллару могут тоже перетянуть на себя часть мировых капиталов.

У валюты Поднебесной немного другое положение. Юань отвоевывает себе место под солнцем. Китайская экономика соперничает с американской по объему. И это уже вылилось в торговую войну, затеянную Трампом. Поднебесная лучше всех справилась с последствиями коронавируса, а мировая экспансия китайских инвесторов происходит тихо, но неумолимо. Поэтому юань со временем будет только крепчать. Но здесь есть один нюанс. Экономика Поднебесной сильно зависит от экспорта. И чтобы побеждать в конкуренции с товарами из других стран, местная валюта должна быть относительно дешевой. Поэтому власти Китая стараются сдерживать укрепление юаня.

В то же время все альтернативные валюты (от доллара и евро) объединяет несколько минусов, с которыми могут столкнуться россияне. Во-первых, их сложнее найти. Не все банки продают физически фунты, франки и юани. И далеко не все открывают счета в них. Во-вторых, даже если получится найти такой банк, придется покупать эти валюты по очень невыгодному курсу. И потом продавать – по такому же невыгодному курсу. По словам экспертов, чтобы сэкономить, лучше делать это через брокерский счет, который можно открыть в том же банке. Но это история для более продвинутых инвесторов.

И если раньше все было просто как день: «Покупай доллары и ни о чем не думай», - то сейчас задача усложнилась. Фото: Shutterstock

И если раньше все было просто как день: «Покупай доллары и ни о чем не думай», - то сейчас задача усложнилась.Фото: Shutterstock

ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ НУЖНО В АКТИВАХ, А НЕ В ВАЛЮТАХ

Но самое главное – другое. Валюта не является активом сама по себе. Да, время от времени выгодно перевести часть сбережений в доллары или евро. Но это движение не бесконечно. В какой-то момент рост останавливается, а потом и оборачивается вспять. Эти валютные качели мы можем наблюдать в последние годы.

К примеру, с 2014 года доллар дважды пересекал отметку в 80 рублей, но после этого снова дешевел. И те, кто покупал американскую валюту на пике, получали либо прямой убыток, либо упущенную прибыль. Убыток – если продавали доллары по меньшей стоимости. Упущенную прибыль – если держали их на счетах, хотя в рублях за то же самое время могли получить хороший процент по вкладу.

Валюта – это зеркальное отражений экономики той страны, которая ее выпускает. Поэтому лучше держать деньги не в самой валюте, а в активах. Например, акциях и облигациях крупных компаний этой страны. Потому что они могут приносить доход: как в виде дивидендов и купонов, так и в виде роста котировок. К примеру, если вы верите в будущее китайской экономики, покупайте акции Alibaba. Если считаете, что, несмотря на все проблемы, США останутся крупнейшей мировой экономикой, то вкладывайте в бумаги Facebook или Apple. А если верите в немецкий автопром – акции BMW или Audi.

Правда, для этого нужно иметь тот же самый брокерский счет. Но открыть его сейчас довольно просто. Кроме того, и российские, и зарубежные акции можно покупать через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). А по нему можно получать не только прибыль от торговли, но и налоговый вычет (13% от вложенных средств, но не больше 52 тысяч рублей в год).

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Все сразу дешеветь не может

Правда, у финансовых активов тоже есть минус – котировки могут как расти, так и падать. Но с этим ничего не поделаешь. Экономика – штука циклическая. А чтобы избежать подобных проблем, сбережения лучше хранить в разных валютах и в разных финансовых инструментах. Потому что все сразу дешеветь не может. К примеру, если падает рубль, то на его фоне обязательно дорожает доллар. А если дешевеет доллар, то дорожает золото и акции крупных компаний.

Как выросли курсы валют за время пандемии (руб.)

По данным Московской биржи и рынка Forex.

По данным Московской биржи и рынка Forex.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять причин, почему дешевеет рубль

Курс отечественной валюты резко опустился во второй половине июля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России началось серийное производство новейшего пистолета "Удав"
Взрыв в порту Бейрута потопил круизное судно Orient Queen: два человека погибли
Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте
Бейрут попросил Россию о помощи в преодолении последствий взрыва
«Инфекция ведет себя по типу торфяного пожара»: Мясников высказался про вторую волну коронавируса
В Бейруте введено чрезвычайное положение после взрыва в порту
В Рособрнадзоре прокомментировали идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы
Раскрыто, как удаленка сказалась на итогах ЕГЭ
Врио главы Чувашии поручил выработать единый стандарт управления водонапорными башнями
Московский монорельс нуждается в реконструкции
"Груз был опасный, поэтому - минимум людей на борту": Моряк рассказал о корабле с селитрой в Бейруте
Эксперты в суде назвали предметы, которые вез Михаил Ефремов
Названы основные траты россиян во втором квартале 2020 года
Кто болеет раком в 30 раз чаще, сказал Минздрав
Медведев призвал считаться с явлением, что Фургала поддерживают много людей
Минздрав назвал регионы, где чаще делают ЭКО
В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин