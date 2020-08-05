Гендиректор РУСАДА в шаге от отставки декламирует «Песню о Буревестнике»

После заседания Наблюдательного совета РУСАДА стало ясно, что его гендиректор Юрий Ганус скорее всего покинет свой пост. Набсовет рекомендовал учредителям Российского антидопингового агентства рассмотреть вопрос об увольнении главы организации. Учредителями являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России. С учетом того, что именно они инициировали аудиторскую проверку, после которой и встал вопрос об уходе Юрия Гануса, скорее всего судьба гендиректора решена.

Аудиторы нашли ряд серьезных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА и признаки коррупции. В частности, проверка заподозрила, что были подделаны подписи под некоторыми договорами организации с подрядчиками, а так же удивление вызвала сумма в 11 млн рублей, потраченная на услуги такси. Всего же проверяющие усомнились в законности потраченных средств на 110 млн рублей.

Гендиректор Юрий Ганус яростно опровергал обвинения. По его словам ОКР и ПКР не имели оснований для проведения аудита, несмотря на то, что являются учредителями РУСАДА. В итоге последнее слово осталось за Наблюдательным советом агентства. В него входят семь членов: Александр Ивлев (председатель), Владимир Чехонин (вице-председатель), Сергей Хрычиков, Андрей Миняев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский

Андрей Строкин. С большим перевесом они проголосовали против Гануса.

«Наблюдательный совет рекомендовал сегодня общему собранию отстранить Юрия Александровича Гануса от должности генерального директора. Решение было принято большинством голосов — шесть против одного»,— цитирует Сергея Хрычиков ТАСС. Сам он был единственным, проголосовавшим против.

Таким образом, в ближайшее время видимо Юрий Ганус покинет свой пост. Вместе с ним, скорее всего, уйдет заместитель гендиректора Маргарита Пахноцая. И пока неясны последствия такого решения со стороны ВАДА. Считалось, что именно Всемирное антидопинговое агентство является последней надеждой для Юрия Гануса. Хотя источники, знакомые с ситуацией, давали понять, что и в ВАДА к главе РУСАДА относятся настороженно.

В свою очередь Юрий Ганус на известия о выдвинутом ему недоверии отреагировал странно. В твиттере в аккаунте под его именем было размещено стихотворение «Песня о Буревестнике».