2020-08-05T18:37:05+03:00
Происшествия

Прерванная свадьба: шокирующие видео из Бейрута, где взрыв за секунду разрушил мирную жизнь

Более трехсот тысяч ливанцев остались без крыши над головой
Анастасия РЫШКОВА
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Более трехсот тысяч ливанцев остались без крыши над головойБолее трехсот тысяч ливанцев остались без крыши над головойФото: REUTERS
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В привычную жизнь людей иногда врываются обстоятельства, которые не подвластны понимаю и осмыслению. Так, 4 августа в столице Ливана произошел сильнейший взрыв в районе порта Бейрута, унесший жизни более ста человек. Ничего не предвещало беды, люди вели обычный режим дня. Кто-то был на работе, кто-то дома с детьми, а у кого-то в этот день была намечена свадьба. Но, трагическая случайность вмешалась в планы горожан.

В социальных сетях появились десятки видео не только самого взрыва, но и моментов, которые прервала катастрофа. Заботливый отец, спасающий своего ребенка от осколков разлетающегося оконного стекла. Счастливая невеста, ожидающая гостей в свой самый важный день в жизни. Пастор, который до последнего пытался вести службу.

Церковная служба в Бейруте в момент взрыва.

Душераздирающие кадры со свадьбы в Бейруте за мгновенье до взрыва.

Напомним, что 4 августа вечером поступило сообщение, что в Бейруте произошел взрыв магнитудой 4,5 балла. Жертвами стали более ста человек, около четырех тысяч получили ранения. В порту Бейрута до сих пор ведется разбор завалов, количество пострадавших увеличивается. Во многих жилых домах разрушены перекрытия и выбиты окна и двери. Около трехсот местных жителей остались без крыши над головой. Власти Ливана заявили, что не могут самостоятельно справится с последствиями ужасной трагедии. Россия направила в Ливан самолет с гуманитарной помощью.Также поддержку окажут власти Израиля, ОАЭ и Турции.

Храбрый отец спасает своего ребенка во время взрыва в Бейруте.

Взрыв изнутри: в офисе разрушились стены и двери.

В Бейруте введен режим ЧС. Основной версией взрыва является аммиачная селитра, которая хранилась в порту с 2014 года. Она была конфискована у одного из иностранных судов, но пролежала около 6 лет. В момент, когда рядом велись сварочные работы, искры попали на место хранения 2700 тонн аммиачной селитры, что и стало причиной взрывной волны.На данный момент всех должностных лиц, которые могут быть причастны к нарушениям правил безопасности порта, поместили под домашний арест. Ливанская армия проведет расследование, чтобы выяснить, кто стал основным виновником страшной трагедии.

Последствия взрывов в порту Бейрута на кадрах с дрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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