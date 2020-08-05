«Много комментариев, что я пою за Сашу»: как певица Слава стала продюсером дочери

Слава стала продюсером своей Саши Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старшая дочь певицы Славы перешла на 4-й курс РУДН. Студентка Саша Морозова учится на филологическом факультете, направление – лингвистика. А теперь Александра стала певицей – выпустила откровенный клип «Не трогай меня». Пользователи социальных сетей тут же принялись «перемывать косточки» 21-летней Саше. Отметили, что с мамой они одно лицо – но это давно всем и так видно и ясно. И решили, что Слава поет за дочь: мол, голоса похожи – в припеве один в один.

Мы послушали – и правда похожи. Попросили певицу Славу прокомментировать предположения фолловеров: «Да, идёт много комментариев о том, что какие-то партии за неё пою. А вот и нет! Саша все бэки принципиально пишет сама».

Мамина дочь Саша на съемках откровенных сцен в клипе «Не трогай меня»

Александра Морозова теперь «Мамина дочь» - это ее творческий псевдоним. Многие стесняются того, что продюсируют своих детей. А Слава напротив гордится: «Моя Сашуля пошла по маминому пути, мы готовились к этому два года - выбирали материал, работали с песням». Мамина дочь презентовала свой первый клип на песню «Не трогай меня».

Саше приписывают роман с Ромой Желудем из-за постельных сцен

Клип скандальный – Саша лежит в кровати с блогером Ромой Жёлудем. Многие уже написали: мол, роман. Но нет – ничего личного, просто съемки. Тем более при съемке постельных сцен рядом с кроватью стоит толпа людей из съемочной группы. В этом можно убедиться, рассмотрев наши фото закулисья съемок.

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