«Живые свидетели истории»: В Санкт-Петербурге создают эко-тропу по уникальным историческим деревьям

Некоторые "старожилы" растут со времен основания города Петром I. Фото: shutterstock.com.

В Северной столице стартовал уникальный проект «Живые свидетели истории». В рамках него жителям и гостям города предлагают рассказать о старейших деревьях Санкт-Петербурга.

В нем петербургские деревья предстают, как на объект истории и культуры. Ведь некоторые "старожилы" растут со времен основания города Петром I, а есть и постарше.

Однако, как отмечают в общественной организации «Новый экологический проект», многие деревья, посаженные в более поздние эпохи, также имеют уникальную историю — под их сводами происходили важнейшие исторические события, рядом с ними жили и работали люди, сыгравшие огромную роль в развитии России, искусстве, науке и политике.

Чтобы принять участие в инициативе, необходимо поделиться информацией об известных старых деревьях города, отправить фотоматериалы с ними и другие данные через форму обратной связи или поделится своей информацией в группе проекта ВКонтакте.

- Мы просим вас указать адрес ближайшего к дереву строения или GPS-координаты, рассказать историю дерева, если она вам известна, вложить, если они есть, старые и современные фото интересного для вас дерева.

Как отмечают экологи, это позволит защитить старые деревья от сноса и составить туристические маршруты для осмотра наиболее интересных объектов.

После окончания сбора информации будет создана интерактивная карта, которая позволит не только найти старинные деревья, но и ознакомиться с историческими событиями, свидетелями которых они были. Рассказы и фотографии появятся на карте и свяжут деревья в цепочки "зеленых" маршрутов.

Отметим, что инициатива «Живые свидетели истории» стартовала в рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.